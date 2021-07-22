Судак завален мусором

Судак – лидер в Крыму не только по динамике заражений коронавирусом, но и по количеству курортников. Город заполнен отдыхающими. Соответственно, выросли объемы отходов. Город буквально завален мусором. Глава администрации Судака Игорь Степиков назвал ситуацию катастрофической.

Картина удручающая, — признал он и пояснил, — функция по вывозу ТКО и ТБО закреплена за предприятиями «Крымэкоресурсы» и ООО «УМЭС». К сожалению, свою работу они выполняют из рук вон плохо. Графики вывоза не соблюдаются, утверждённые и согласованные маршруты движения мусороуборочной техники по улицам города и населённым пунктам в полном объёме не выполняются — и как результат, вот такая вопиющая картина на всей территории муниципального образования.

Игорь Степиков рассказал, что провел встречу с коммунальщиками. Вывод прост: если в ближайшие дни ситуация с вывозом мусора не изменится, муниципалитету придётся принимать ряд жёстких и кардинальных решений по данному вопросу.

Городское коммунальное предприятие готово в пиковые моменты помогать региональному оператору, но полностью выполнять работу, которую население оплачивает по счетам, приходящим от «КЭР», «Коммунхоз» просто не в силах, — отметил глава администрации Судака.

По словам представителей регионального оператора, сейчас в Судак брошена дополнительная техника, ситуация с вывозом мусора должна стабилизироваться.

Хочу обратиться к владельцам частных пансионатов, гостевых домов, точек общепита — особенно к тем кто, не заключив договора на вывоз ТКО (и таких недобросовестных собственников много), оказывает услуги по размещению и питанию отдыхающих — и призвать их не складировать отходы на контейнерных площадках, а взять на себя ответственность и вывозить мусор самостоятельно на площадку для сбора ТБО, которая работает на Восточном шоссе (район газового хозяйства). Хочу поблагодарить судакчан и гостей округа за понимание и терпение в решении данной проблемы. Все службы работают на пределе своих сил, но мы постараемся выровнять сложившуюся ситуацию, — написал на своей странице в Facebook Игорь Степиков.

Фото: страница И.Степикова в Facebook.