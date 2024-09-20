21 сентября древний город Судак отметит свой день рождения. Организаторы обещают насыщенную культурную программу, которая будет идти весь день и охватит несколько локаций. В программе – большая сельхозярмарка, театральные постановки, игры, конкурс живых скульптур и сразу два фестиваля. Вечером для гостей и жителей город выступят музыканты.

Как сообщает Туристический портал Крыма, свой 1812-й день рождения Судак начнёт отмечать с 6:00. На улицах Маяковского и Ленина развернётся большая сельскохозяйственная ярмарка. Сделать на ней покупки можно будет до 15:00.

В 10:00 в Городском саду (ул. Ленина) стартует развлекательная программа для детей и взрослых. Они посмотрят выступления детских творческих коллективов, театральные постановки, выставки, поучаствуют в мастер-классах, спортивных играх и игровых программах.

В 12:00 в той же локации откроется кросскультурный фестиваль «ТвоёВремя» и пройдёт конкурс живых скульптур. В фестивале примут участие творческие коллективы Судака и приглашённые гости. В 15:30 в Городском саду арт-кластер «Таврида» представит итоговый продукт программы «Меганомика» – театральную постановку «Искусство движения».

Параллельно будет проходить Фестиваль уличного искусства от «Таврида.АРТ». В этом году его центральная тема – «Дорогу осилит идущий». В рамках события в 12:00 состоится торжественное открытие нового городского мурала (ул. Коммунальная, 7). А после начнётся экскурсия, во время которой гостям покажут как новые, так и ранее написанные уличные картины, украсившие Судак. Экскурсанты пообщаются с талантливыми создателями этих шедевров – художниками из Москвы, Донецка и Китая. Встреча состоится рядом со школой-гимназией №1 (ул. Маяковского, 2).

В арт-резиденции «Таврида» (ул. Ленина, 39) пройдут творческие мастер-классы:

14:00-15:30 – по трафаретной печати;

14:00-18:30 – по созданию коллажа;

17:00-18:30 – по созданию воздушных змеев;

17:30-18:30 – по росписи стеклянных плиток.

Вечером праздничное действо перенесётся на центральную набережную Судака. В 17:30 выступит рок-группа «Четвертый берег» школы №4 им. Героя Советского Союза Савельева. В 18:10 стартует парад «бананов», катеров и других маломерных суден. Над морем будет поднят Государственный флаг России. С 18:30 до 19:00 выступит народный ансамбль духовой музыки. После чего до 22:30 будет проходить праздничная программа «Город влюблённых людей»: запланировано торжественное награждение граждан округа, концерт с участием коллективов городского дома культуры и резидентов «Тавриды» NIKA DUBIK, Михаила Баркова, RACOONA. Завершит вечер севастопольская кавер-группа KooRagA.