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Судостроительные предприятия Крыма должны усилить защиту от атак ВСУ
фото: Аппарат Помощника Президента Российской Федерации Н.П. Патрушева

Судостроительные предприятия Крыма должны усилить защиту от атак ВСУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 01.11.2024

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым провел совещание с руководителями судостроительных предприятий Крыма. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

Как отмечается в сообщении аппарата помощника президента, на совещании обсуждалось текущее состояние судостроительной отрасли в регионе и перспективы развития заводов и верфей. Были выработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооруженных формирований Украины.

Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями Вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба. Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, — цитирует ТАСС Николая Патрушева.

Патрушев подчеркнул, что одним из приоритетов национальной морской политики в Азово-Черноморском регионе является модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, развитие судостроительного комплекса.

Отдельное внимание на совещании было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых и кадровых вопросов.

источник: ТАСС
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