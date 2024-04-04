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Суды вынесли 211 решений об административном выдворении иностранных граждан

Суды Крыма вынесли 211 решений об административном выдворении иностранных граждан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:14 04.04.2024

Полиция Крыма сообщает о мероприятиях, связанных с противодействием нелегальной миграции в регионе. Как подчеркнули в МВД по РК, подобные проверки, рейды проводятся регулярно.

В 2023 году проведено более 200 проверочных мероприятий, в ходе которых выявлено и пресечено более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства, а также принято 22 решения о депортации иностранных граждан с территории Российской Федерации. Судами республики вынесено более 500 решений об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации, — рассказали в МВД по РК.

Еще одна цифра из статистики 2023 года – 143. Это число преступлений в Крыму, связанных с организацией незаконной миграции, фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.

За 2 месяца этого года в Крыму уже проверено более 1 690 объектов, выявлено и пресечено 1 146 нарушений миграционного законодательства, к административной ответственности привлечено 879 лиц. Проведено 30 мероприятий, в ходе которых зарегистрировано 13 материалов по фактам совершения уголовных преступлений в сфере миграции и выявлено 1 848 административных правонарушений.

Зарегистрировано 25 преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.1-322.3 УК РФ. Принято 5 решений о депортации иностранных граждан, 34 решения о сокращении срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и 226 решений о неразрешении въезда на территорию страны, — отметили в МВД по РК.

Судами Республики Крым вынесено 211 решений об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда.

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