Сухая осень была… Гидрологи рассказали о пересохших реках и водохранилищах в Крыму

В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому было сухо. Осень так и не принесла на полуостров долгожданной влаги. Ситуация (и власти признают это) критическая: реки в Крыму продолжают истощаться из-за засухи, приток воды в Чернореченское и Партизанское водохранилища прекращен. Об этом сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени. В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. 25 ноября появился незначительный сток на реке Су-Индол у села Тополевка, где пересыхание длилось 24 дня… По сведениям на 30 ноября, пересыхание русла реки Кача у села Суворово продолжается 99 дней, верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища — 120 дней, а верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища — 111 дней, — говорится в опубликованном обзоре состояния рек за ноябрь.

Отмечается, что приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным.

Приток воды в водохранилища Чернореченское и Партизанское отсутствовал. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу зимы составил 36,672 млн. кубометров, что на 7,157 млн. кубометров меньше, чем месяц назад и на 62,614 млн. кубометров меньше, чем год назад, — говорится в сообщении.

Даже в Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: так, метеопост «Ай-Петри» зафиксирован 35,2 мм (54% нормы), «Ангарский Перевал» — 25,9 мм (41% нормы), а в верховьях крымских рек сохранялось пересыхание. Отмечается, что в целом Крым недополучил две трети годового притока воды.