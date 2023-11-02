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Сухая осень – синоптики отмечают «недобор осадков» в у
Фото: pikist.com

Сухая осень – синоптики отмечают «недобор осадков» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:35 02.11.2023

Крымские синоптики подводят итоги почти летнего октября. В ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают: выпавшие в октябре в Крыму осадки носили кратковременный, локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов. Средний показатель – 58-76% от нормы.

В Крымских горах, как и в предыдущих двух месяцах, наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри он составил 47 %, а в районе метеостанции Ангарский Перевал – 60 %. Неблагоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала усилению режима осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. Продолжалось дальнейшее постепенное истощение водности. Река Альма выше Партизанского водохранилища  64 дня пересохшая. На большинстве селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии  сохраняется пересыхание, — сообщают гидрологи.

Приток воды в водохранилища естественного стока (в  млн. кубометров) составил: Белогорское – 0,7, Симферопольское – 0,5, Счастливенское – 0,1, Чернореченское – 0,1.

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Общий суммарный объем воды в крымских водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135,08 млн. кубометров, что почти на 13 миллионов кубов меньше, чем месяц назад.

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