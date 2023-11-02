Сухая осень – синоптики отмечают «недобор осадков» в Крыму

Крымские синоптики подводят итоги почти летнего октября. В ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают: выпавшие в октябре в Крыму осадки носили кратковременный, локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов. Средний показатель – 58-76% от нормы.

В Крымских горах, как и в предыдущих двух месяцах, наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри он составил 47 %, а в районе метеостанции Ангарский Перевал – 60 %. Неблагоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала усилению режима осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. Продолжалось дальнейшее постепенное истощение водности. Река Альма выше Партизанского водохранилища 64 дня пересохшая. На большинстве селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание, — сообщают гидрологи.

Приток воды в водохранилища естественного стока (в млн. кубометров) составил: Белогорское – 0,7, Симферопольское – 0,5, Счастливенское – 0,1, Чернореченское – 0,1.

Общий суммарный объем воды в крымских водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135,08 млн. кубометров, что почти на 13 миллионов кубов меньше, чем месяц назад.