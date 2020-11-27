Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Сухо и относительно тепло. Погода в Крыму

crimeapress_news

Сухо и относительно тепло. Погода в Крыму
фото: Joshua_seajw92 (pixabay.com)

Сухо и относительно тепло. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:32 27.11.2020

В последние дни осени погода порадует жителей и гостей Крыма сухой и сравнительно теплой погодой.

Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +10°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Сухо и относительно тепло. Погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.