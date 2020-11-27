Сухо и относительно тепло. Погода в Крыму

В последние дни осени погода порадует жителей и гостей Крыма сухой и сравнительно теплой погодой.

Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +10°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .