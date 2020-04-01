Сухо и солнечно — погода в Крыму

До конца недели антициклональный характер погоды обусловит в Крыму сухую солнечную погоду.

Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный (15-17 м/с). В четверг, 2 апреля, температура воздуха составит: ночью 0…+5°, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе ожидаются заморозки -1…-4°; днем +8…+13°. В последующие двое суток ночная температура существенно не изменится, днем воздух будет прогреваться до +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .