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Фото: pxhere.com

Сухо при повышенном атмосферном давлении. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:51 10.07.2020

В субботу 11 июля в Крыму, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, центральных и восточных районах порывы до 17 м/с. Ночная температура воздуха 16-21°, на побережье до 24°; дневная 27-32°, в горах прохладнее 18-23°. В воскресенье и в начале следующей недели в связи с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: днем 12 июля и в течение суток 13 июля местами пройдут кратковремнные дожди с грозами; в южных, восточных районах и в горах усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Сухо при повышенном атмосферном давлении. Погода в Крыму

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