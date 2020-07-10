Сухо при повышенном атмосферном давлении. Погода в Крыму

В субботу 11 июля в Крыму, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, центральных и восточных районах порывы до 17 м/с. Ночная температура воздуха 16-21°, на побережье до 24°; дневная 27-32°, в горах прохладнее 18-23°. В воскресенье и в начале следующей недели в связи с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: днем 12 июля и в течение суток 13 июля местами пройдут кратковремнные дожди с грозами; в южных, восточных районах и в горах усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .