Сухо, жарко и ветрено. Погода в Крыму на 9 августа

В воскресенье в Крыму сохранится сухая, жаркая и ветреная погода.

Умеренный северо-восточный ветер в западных, центральных и восточных районах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью 18-23°, на побережье до 28°; днем 30-35°, в горах 22-27°. В начале рабочей недели ветер ослабеет, осадков не ожидается. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .