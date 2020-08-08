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Фото: минтуризма РК

Сухо, жарко и ветрено. Погода в Крыму на 9 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:39 08.08.2020

В воскресенье в Крыму сохранится сухая, жаркая и ветреная погода.

Умеренный северо-восточный ветер в западных, центральных и восточных районах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью 18-23°, на побережье до 28°; днем 30-35°, в горах 22-27°. В начале рабочей недели ветер ослабеет, осадков не ожидается. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Сухо, жарко и ветрено. Погода в Крыму на 9 августа

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