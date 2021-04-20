Сумасшествие какое-то... В Феодосии сын избил мать Иконой Божьей Матери

Житель Феодосии осужден к лишению свободы на срок 2 года и 1 месяц за избиение своей матери. Тюремный срок виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Таков приговор Феодосийского городского суда Республики Крым.

Согласно установленным судом обстоятельствам дела, в августе 2020 года в одной из квартир в Феодосии произошел конфликт между сыном и его матерью. Следует сразу отметить, что сын уже имел судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни своей матери, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Тогда, в 2018 году, его деяния подпадали под действие п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ и суд осудил феодосийца к лишению свободы на срок 3 лет и 6 месяцев, — рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В марте прошлого года мужчина освободился от отбывания наказания условно-досрочно.

Августовская ссора между близкими людьми и проявление сыном агрессии по отношению к матери возникла на почве употребления им большого количества алкоголя. Сын не сдерживался в выражениях, оскорблял мать и выражался в её адрес нецензурно. В дальнейшем, высказывая в адрес матери угрозы убийством «я тебя добью», сын схватил в обе руки икону с изображением лика Казанской Божьей Матери, замахнулся и нанес ею удары по лицу и голове матери. Мать, укрываясь от ударов своего разбушевавшегося сына, убежала в спальню, но сын догнал её и с криками «убью, добью тебя» вновь начал избивать мать. Немного охладев, сын ушел в другую комнату и уснул, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

От указанных противоправных действий великовозрастного сына его матери были причинены множественные телесные повреждения, включая закрытый перелом левой скуловой дуги.

Действия феодосийца квалифицированы судом как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ).

Приговор суда не вступил в законную силу, за подсудимым остается право на обжалование приговора суда в апелляционном порядке.