Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может оказаться выше 5 трлн рублей

Власти Крыма, предварительно, оценивают ущерб, нанесенный бюджету региона энергетической блокадой полуострова в 2015 году Украиной, более чем в 3 трлн рублей, это будет отражено в иске к Украине. Требование компенсации в размере более чем 2 трлн рублей также планируется подать от Общественной палаты Крыма, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в эфире «

Только по сумму ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей. Готовится еще иск от Общественной палаты — это народ Крыма, там сумма будет более 2 трлн рублей. Будет еще ущерб от предприятий. Будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад, — цитирует Владимира Константинова ТАСС.

Как отметил председатель Государственного совета Республики Крым, в 2015 году украинская сторона рассчитывала оставить Крым без электроснабжения на три-шесть месяцев. Однако, по словам Константинова, Россия оказала содействие полуострову в этот период: в частности, жители разных регионов присылали генераторы для живущих регионе, быстро был проведен энергомост, построены необходимые электростанции.

СПРАВКА: Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.

источник: ТАСС