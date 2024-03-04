Сумма исков от крымчан к Украине об энергоблокаде может превысить 9 трлн рублей

Сумма двух исков к Украине об энергетической блокаде Крыма от предприятий и жителей региона составит, предположительно, более 9 трлн рублей, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

Что касается иска от организаций, он еще формируется, там тоже сумма будет очень значительная. <…> Общественность тоже будет [подавать иск]. По опыту водной блокады можно предположить, что сумма двух исков тоже будет исчисляться триллионами рублей, вполне возможно, общая сумма превысит 9 трлн рублей, — сказал глава парламента.

4 марта власти Республики Крым подали иск об энергоблокаде в Арбитражный суд Крыма. Объем претензий Крыма к Украине по этому иску составляет более 3,15 трлн рублей. Ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По словам Константинова, в качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.

источник: ТАСС