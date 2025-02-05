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Супервайзер — самая высокооплачиваемая офисная профессия в январе в Крыму
фото: pxhere.com

Супервайзер — самая высокооплачиваемая офисная профессия в январе в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:10 05.02.2025

Аналитики Авито Работы изучили данные о средних зарплатных предложениях для новых сотрудников за январь 2025 года и составили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных профессий в Крыму. Лидером рейтинга стала профессия супервайзера: в среднем работодатели предлагали кандидатам около 102 823 рубля в месяц за полный рабочий день (+19% за год).

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий не были включены профессии, уровень зарплаты по которым может значительно отличаться в зависимости от стажа и навыков кандидата (IT-специалисты, старшие и руководящие специалисты), а также профессионалы, чей доход не фиксирован и формируется преимущественно из процентов со сделок (например, брокеры, коммерческие агенты, менеджеры по продажам и риелторы). При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

На втором месте в рейтинге оказалась профессия инженера. Средние зарплатные предложения для соискателей с опытом работы до 1-3 лет в январе 2025 года составили 89 271 рубль в месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов вырос на 12%.

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Тройку самых высокооплачиваемых офисных специальностей замыкает вакансия проектировщика. В январе 2025 года кандидаты с небольшим опытом могли рассчитывать в среднем на 87 500 рублей в месяц за полный рабочий день. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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