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Супруги погибших участников СВО смогут использовать их авто до вступления в наследство﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:51 30.05.2025

Сейчас после смерти владельца ТС регистрационное подразделение ГАИ прекращает его государственный учет.

Депутаты Государственной Думы приняли на пленарном заседании в первом чтении поправки в законодательство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством лица, погибшего в связи с участием в специальной военной операции.

В соответствии с документом супруги погибших участников СВО получат право пользоваться транспортным средством, которое было зарегистрировано за участником специальной военной операции, до официального вступления в наследство. Сейчас после смерти владельца ТС регистрационное подразделение ГАИ прекращает его государственный учет, и за его использование близкие погибшего несут административную ответственность. В соответствии с Гражданским кодексом РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

В случае окончательного принятия закона, для использования такого автомобиля супругам погибших бойцов потребуется оформить у нотариуса соответствующее свидетельство и приобрести полис ОСАГО.

Источник: сайт Государственной Думы РФ

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