Суровая хроника ДТП на дорогах Крыма: за неделю семеро погибших

Со 2 по 8 сентября на дорогах Крыма зарегистрировано 26 ДТП, в которых: 7 человек погибли, в том числе 1 несовершеннолетний; 31 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 3 детей. С участием пешеходов произошло 3 ДТП, в которых 3 человека пострадали.

Пресечено 161 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — сообщили в ГИБДД.

Уважаемые жители и гости Крыма, соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких!

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