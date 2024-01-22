Суровая правда о водоснабжении Севастополя

Сегодня – без оптимистичных обещаний и нереальных графиках подвоза воды. Ситуация с водоснабжением Севастополя – более, чем серьезная. На грани режима ЧС. Губернатор Михаил Развожаев всё разложил по полочкам. Картина не слишком радостная, но свет в конце тоннеля есть.

Причины.

Выпало много снега, и буквально за сутки он растаял. Пошел резкий приток грязной воды с гор в реку Черную, поднялись грунтовые воды. Показатели были превышены почти в сотни раз. Подобная природная ситуация была в Севастополе последний раз в 70-х годах.

Последствия.

Из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды: если в обычном режиме взвесь составляет 1,5 мг на литр, сейчас она выросла до 58 мг на литр. То есть, вода стала грязнее почти в 60 раз. При такой мутности воды резко ухудшается скорость обработки воды. Именно поэтому в городе останавливаются водозаборы и проводится чистка систем.

Что делается для решения проблемы.

Схема водоснабжения в Севастополе — секретная и одна из самых сложных в стране из-за рельефа. Есть водоводы высокого давления, среднего давления, есть самотечные. На одной улице может быть все три типа водоводов, поэтому при периодической подаче воды до одного дома вода дойдёт, до другого нет. Чтобы наполнить всю систему до 120 тысяч кубов, и чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов. Приняли решение: воды не будет до 9 утра завтра. Во вторник утром вода будет подана с 9:00 до 11:00. В часть домов она может не дойти — по причине, которую я описал выше, — сообщил Михаил Развожаев.

Итак, завтра вода, если и появится у счастливчиков, то только с 9:00 до 11:00.

Далее – самая неприятная информация.

Начиная с 11:00 23 января и до 20:00 среды, 24 января, воды не будет. Эта вынужденная остановка системы, необходимая для накопления и санитарной очистки воды, позволит нам вечером 24 января дать воду уже в штатном режиме. Если продолжим подавать воду периодами — процесс может затянуться на неделю или больше. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Все, кто может, должны сделать запасы воды. Водоканалу поручил ещё раз проработать логистику подвоза воды к жилым домам, — подчеркнул Развожаев.

Ситуация серьезная. Она требует и серьезных мер. Они принимаются. По подвозу воды машинами «Севгорводоканала»… нареканий много. Но тут уж не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вся техника задействована. Привозная вода буквально «разлетается».

Сегодня в Севастополе был объявлен сокращенный рабочий день. Вторник и среда – официальные выходные. В детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы все работают в штатном режиме.

Департамент городского хозяйства Севастополя сегодня заключил договор с компанией «Водограй». С 8 утра вторника, 23 января будут доступны 14 точек, где можно будет набрать любое необходимое количество воды.

Предугадываю вопросы о том, что пунктов «Водограя» в городе намного больше. Объясняю: 14 точек — это те, которые могут работать в режиме всего дня до позднего вечера на аккумуляторных батареях. «Водограй» должен обеспечить, чтобы вода в них была постоянно, — пояснил глава города.

По информации Развожаева, все расходы на затраты правительство Севастополя берёт на себя.

НО! Монетка (хоть одна) все равно понадобится!

Важный нюанс: технически автоматы перепрограммируют ночью так, чтобы для получения воды можно было опустить в них любую монетку, начиная от 1 рубля. Без монеты автоматы не работают. Однако, повторюсь, за рубль можно набрать то количество воды, которое вам понадобится — 5, 10, 20 литров, и так далее, — уточнил Михаил Развожаев.

Перечень адресов водных автоматов:

пр. ген. Острякова, 1,

пр. ген. Острякова, 143,

пр. ген. Острякова, 178,

ул. Новороссийская, 56,

ул. Генерала Петрова, 10,

ул. Щорса, 2,

ул. Коммунистическая, 38,

ул. Пионерская/Корсунская,

ул. Киевская, 4,

ул. Токарева, 2Б,

ул. Дмитрия Ульянова, 8,

ул. Ерошенко, 2,

ул. Меньшикова, 27,

ул. Репина, 4.

Также Департамент природных ресурсов Севастополя сейчас ведет переговоры с 26 садовыми товариществами, у которых есть свои скважины с технической водой, чтобы они тоже пустили всех желающих для набора воды. Все затраты город берет на себя. Дополнительная информация с адресами и названиями СТ будет опубликована в аккаунте «Водоканала», там, где сейчас публикуются графики подвоза воды.

24 января — мы рассчитываем, что к этому времени водоснабжение будет восстановлено полностью. Ещё раз прошу всех набраться терпения, — обратился к севастопольцам губернатор.