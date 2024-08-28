И метод не тот, да и воспитывать нужно было раньше.

В Севастополе полицейские задержали пенсионерку, причинившую тяжкий вред здоровью своей дочери.

В ходе бытового конфликта пожилая женщина ударила ножом в живот своей дочери, в результате чего ей причинен тяжкий вред здоровью, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Полицейские установили, что 53-летняя местная жительница после развода с мужем переехала жить в квартиру к 74-летней матери. Между женщинами постоянно возникали бытовые конфликты, в особенности из-за того, что дочь не хотела работать, а попросту жила на пенсию матери, а также злоупотребляла алкоголем и курила электронные сигареты в квартире. В ходе очередной ссоры, на эмоциях пенсионерка схватила лежавший на кухонном столе нож и ударила дочь в живот.

Осознав последствия своего поступка, женщина сразу же вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавшую в больницу. В отношении пенсионерки следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Фигурантка признала вину в полном объеме и чистосердечно раскаялась. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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