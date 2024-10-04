Сурово: в Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Севастополя Игоря Копыла. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В суде установлено, что мужчина был привлечен сотрудником ГУР министерства обороны Украины к конфиденциальному сотрудничеству. По его заданию в период с января по апрель 2023 года он производил видеосъемку и передавал ему сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, а также оказывал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Преступную деятельность подсудимого пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Государственное обвинение по данному уголовному делу поддержал в суде прокурор города Севастополя Андрей Шевцов. Ранее мужчина уже был осужден к шести годам лишения свободы за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.