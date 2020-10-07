Сентябрь-2020 стал самым тёплым первым месяцем осени за всю историю метеонаблюдений на территории РФ. Однако, по данным крымских синоптиков, октябрь также обещает порадовать комфортной погодой. Продолжится ли «лето» в октябре? Ведь среднее число ясных дней, согласно метео-исследованиям, снижается по сравнению с сентябрём почти вдвое. При этом растёт количество пасмурных и ветреных дней. Осадки выпадают преимущественно в виде обложных дождей, временами в виде мороси (однако иногда наблюдаются и дни с грозами).

Я не скажу, что идёт похолодание. 9-10 октября температура воздуха понизится на 4-5 градусов, пройдёт холодный фронтальный раздел, но не до критических значений. Где-то будет 20-25 градусов тепла, где-то – 18-23, то есть пока существенного похолодания на период прогноза мы не видим, — сообщила Туристическому порталу РК начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

К слову, абсолютные максимальные температуры воздуха в октябре – от +24 до +34 градусов – наблюдались в степной и предгорной части Крыма.