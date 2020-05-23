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Существенных осадков не ожидается. Погода в Крыму
иллюстрация: pxhere.com

Существенных осадков не ожидается. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:43 23.05.2020

В воскресенье в Крыму по-прежнему будет царить холодная воздушная масса. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье +8…+13°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до минус 3 градусов; днем +15…+20°. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный. В понедельник начнет поступать более влажный и теплый воздух, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Существенных осадков не ожидается. Погода в Крыму

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