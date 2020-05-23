Существенных осадков не ожидается. Погода в Крыму

В воскресенье в Крыму по-прежнему будет царить холодная воздушная масса. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье +8…+13°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до минус 3 градусов; днем +15…+20°. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный. В понедельник начнет поступать более влажный и теплый воздух, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .