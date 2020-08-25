Суть проблемы водоснабжения Крыма не в засухе, а в огромных потерях по пути к потребителям

Проблема водоснабжения Крыма вызвана, в первую очередь, колоссальными потерями в сетях при доставке воды потребителю. Об этом заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, сообщает
В целом таких тревожных данных, как по Крыму больше нет нигде – водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%, — заявил Кириллов.
Он назвал такие потери воды недопустимыми в «вододефицитном» регионе.
Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании, — отметил глава Росводресурсов.
Кириллов уточнил, что даже в Крыму объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. Глава Росводресурсов также предупредил, что в 2021 году ситуация может оказаться такой же сложной.
Маловодье – явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Были годы, когда уровень воды в Симферопольском водохранилище был еще ниже. И возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодья. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи в Республике, безусловно, необходимы, — сказал он.
Интересно, ответят ли что-то на это местные Госкомвод, министерство ЖКХ, «Вода Крыма»?
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