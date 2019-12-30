Сутки в Крыму — шесть пожаров. Без трагедии не обошлось

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За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 6 пожаров, из них 2 в жилом секторе. Погиб 1 человек, спасено 0 человек. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что за прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 6 пожаров, из них 2 в жилом секторе, и 2 пожара связанных с возгоранием мусора и сухой растительности. Погиб 1 человек, спасено 0 человек. «Всего с начала года ликвидировано 3715 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора», - отметил Сергей Шахов. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего с начала года ликвидировано 5241 пожар, гибель составила 83 человека, эвакуировано 908 человек, спасен на пожарах 131 человек. Сергей Шахов также напомнил, что огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение количества пожаров в сельской местности: «Сотрудники пожарной охраны осуществляют «подворовые» обходы граждан в зонах своей ответственности, во время которых напоминают им основные правила пожарной безопасности, а также раздают листовки и памятки», - отметил Сергей Шахов. МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности: не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах. не производите бесконтрольное сжигание мусора; во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов; не бросайте горящие спички и окурки; не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными; электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии; для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование; не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами; не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами; нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью; нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» - единый телефон спасения.

Сутки в Крыму — шесть пожаров. Без трагедии не обошлось

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:49 30.12.2019

За прошедшие сутки из 6 пожаров, вспыхнувших в Крыму, два зафиксировали в жилом секторе, и 2 были связаны с возгоранием мусора и сухой растительности. Погиб 1 человек.

Всего с начала года ликвидировано 5241 пожар, гибель составила 83 человека, эвакуировано 908 человек, спасен на пожарах 131 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

  • не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
  • не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными;
  • электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;
  • для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;
  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы
  • не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;
  • не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами;
  • нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;
  • нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» — единый телефон спасения.

Сутки в Крыму - шесть пожаров. Без трагедии не обошлось

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