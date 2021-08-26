Сутки в Крыму — потушены 15 пожаров

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 15 пожаров, из них 5 в жилом секторе, 5 в нежилом секторе, а также 4 возгораний сухой растительности и мусора и 1 автомобиль.

По данным ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидировано 1812 пожаров, из них 884 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Также напомним, что с 30 апреля 2021 года приказом МЧС Республики Крым введен особый противопожарный режим.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК обращают внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

не производите бесконтрольное сжигание мусора;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки;

не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;

не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными;

электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;

для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы

не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;

не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами;

нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;

нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».