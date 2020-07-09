Сутки в Севастополе — три новых «завозных» случая заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 9 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края. Ещё один человек выписан после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 257 человек. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека. Выздоровели 200 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 156 человек, в городской больнице № 9 – 97. Под наблюдением по месту жительства – 938 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.