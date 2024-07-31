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Свалка под Евпаторией все еще тлеет, а прокуратура проводит проверку

Свалка под Евпаторией все еще тлеет, а прокуратура проводит проверку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 14:49 31.07.2024

Пятый день горит полигон твердых бытовых отходов под Евпаторией. Открытого горения уже нет, но мусор тлеет «на глубине». Пожарные и коммунальщики пересыпают такие очаги грунтом. Тем временем прокуратура проводит проверку с поиском ответа на извечный вопрос: «кто виноват».

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Свалка под Евпаторией все еще тлеет, а прокуратура проводит проверку

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при размещении и вывозе коммунальных отходов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – сообщили в надзорном ведомстве.

Свалка под Евпаторией все еще тлеет, а прокуратура проводит проверку

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