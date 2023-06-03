Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 3 июня

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 02.06.23. На направлении Сватово — Кременная подразделения Вооружённых Сил РФ возобновили наступательные действия у Спорного. Также они в очередной раз пытались продвинуться к Белогоровке. На этом участке инициатива за российскими войсками. В Новосёловском – ожесточённые встречные бои. Вооружённые Силы РФ продолжали штурмовые действия со стороны Масютовки.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
- 0.1 Кременная
- 0.2 Купянск
- 0.3 Сватово
- 0.4 Кременная — Сватово 3 июня
- 0.5 Кременная — Сватово — Купянск ранее:
- 0.6 Артиллеристы накрыли «Градом» скопление живой силы и техники на Красно-Лиманском направлении
- 1 3.06.23 Сводки боевых действий СВО
Кременная
На направлении н.п. Кременная оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
В районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции. В результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» противник понёс значительнее потери и отошёл. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Тор-М1» уничтожили реактивный снаряд типа «Хаймерс» и беспилотный летательный аппарат националистов в районе населённых пунктов Рубежное и Житловка.
Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районах: Серебрянка, Кременная, Червоная Диброва.
За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
Купянск
На направлении Купянск ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й, 92-й омбр и подразделениям территориальной обороны. Артиллерией группировки в районе населенных пунктов Лозовая, Ивановка уничтожена САУ противника и минометный расчет, в районе населенных пунктов Петропавловка и Угроеды уничтожены гаубица Д-20 и склад боеприпасов.
В районе населенных пунктов Волчанск и Петровское с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожены наблюдательный пост 241-й обр территориальной обороны и район сосредоточения подразделений спецназа противника. Кроме того, противотанковыми расчетами во взаимодействии с минометными расчетами уничтожен микроавтобус с военнослужащими противника в районе Чугуновки. Средствами ПВО и РЭБ уничтожены пять БпЛА противника, в том числе «Лелека-100», «Валькирия» и «Эльф».
В течение суток на направлении н.п. Купянск уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град».
Сватово
На участке Сватово российские бойцы на днях атаковали позиции 92 омбр ВСУ в Новоселовском. В ходе завязавшегося боя ВС РФ смогли занять несколько домов в селе. Но подоспевшие подкрепления ВСУ, а также активная огневая поддержка вынудили военнослужащих ВС РФ отступить на исходные позиции в Куземовке. На другом участке к северу от Куземовки российские разведгруппы выдавили украинские формирования с позиций у железной дороги, заняв важный плацдарм на противоположной стороне от ж/д ветки. Штурмовые группы 92 бригады ВСУ попытались контратаковать из района Берестового в направлении Куземовки, но атака была отбита, и украинские формирования были вынуждены отступить.
На текущий момент линия соприкосновения по большей части проходит вдоль железной дороги. Куземовка находится под контролем российских войск. Заняв важную высоту на изгибе ж/д линии, ВС РФ создали плацдарм для дальнейшего движения на Новоселовское. Населенный пункт, в отличие от Куземовки, размещен на возвышенности, что осложняет его штурм. В данном случае более перспективно наступать с флангов, используя преимущество в рельефе. (Информация обновляется…)
Кременная — Сватово 3 июня
Кременная — Сватово — Купянск ранее:
На направлении н.п. Кременная оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
Разведывательной авиацией группировки войск «Центр» проведена радиотехническая разведка средств противовоздушной обороны, а также радиолокационных станций украинских войск. Экипаж зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» поразил беспилотные летательные аппараты противника в районе населенного пункта Рубежное. В районе Серебрянского лесничества армейская авиация нанесла ракетный удар по живой силе 67 механизированной бригады ВСУ. Штурмовая группа 25 воздушно-десантной бригады ВСУ понесла значительные потери после нанесения огневого поражения российской артиллерией в районе населенного пункта Ямполовка. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.
Потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.
На направлении н.п. Купянск ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Авиацией группировки продолжается нанесение ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й, 92-й омбр и по подразделениям территориальной обороны.
Артиллеристы накрыли «Градом» скопление живой силы и техники на Красно-Лиманском направлении
Кременная — Сватово. Получив от разведки координаты целей, артиллеристы заняли позиционный район и уже через несколько минут произвели залп 122-мм реактивными снарядами. Площадными ударами РСЗО «Град» было поражено скопление живой силы и легкобронированной техники украинских войск.
3.06.23 Сводки боевых действий СВО
Украинские формирования предприняли очередную попытку вторжения на территорию Белгородской области, на этот раз в Новой Таволжанке, однако потеряв два танка отступили. Вместе с тем ВСУ продолжили наносить как массированные обстрелы по прифронтовым населенным пунктам в Белгородской, Курской и Брянской областях, так и по тыловым объектам в Калужской и Смоленской областях. Российские подразделения ночью нанесли массированный ракетный удар по местам дислокации украинской ПВО в Киеве, предположительно, несколько зенитно-ракетных комплексов получили повреждения.
На Купянском участке российские подразделения возобновили штурм украинских позиций к северу и северо-востоку от Купянска, сковывая действия противника.
▪️ Российские войска продолжают наносить массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве. Целью очередной атаки стали средства ПВО противника, прикрывающие ключевые критические объекты украинской столицы.
▪️ В Смоленской области украинские беспилотники атаковали объекты нефтяной и газовой инфраструктуры. Незначительные повреждения получило одно из административных зданий, мирные жители не пострадали.
▪️ Еще одну атаку украинских БЛА российская противовоздушная оборона предотвратила в Курске. Над городом были уничтожены восемь ударных беспилотников. Три жилых дома получили незначительные повреждения.
▪️ Ухудшение обстановки отмечается в Брянской области, где ВСУ существенно увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов. В нескольких приграничных населенных пунктах попаданиями снарядов повреждены дома и хозпостройки.
▪️ Продолжаются массированные удары по приграничью в Белгородской области. В находящемся под постоянными обстрелами Шебекино разрушены несколько жилых домов. Две женщины погибли в поселке Маслова Пристань.
▪️ Массированные миномётно-артиллерийские удары также фиксируются в Новой Таволжанке. На этом же направлении российские войска точным огнем уничтожили ударную группу противника на границе с областью.
▪️ На Старобельском направлении активизировались наступательные бои в районе Куземовки. Российским штурмовым отрядам удалось закрепиться за железнодорожной веткой. Все последовавшие контратаки ВСУ были отражены.
Артемовск (Бахмут)
Переброшенные с других направлений подразделения армии России ведут тяжелые оборонительные бои на флангах у Артёмовска (Бахмута). В районе Курдюмовки-Озеряновки враг регулярно пытается атаковать небольшими бронегруппами, российские войска активно наносят огневое поражение по атакующим и по позициям ВСУ в посадках. Наступательный потенциал противника заметно снизился, но попытки атак не прекращаются.
К юго-западу от Бахмута российские войска после артударов пытались контратаковать в направлении Белой Горы и Орехово-Васильевки. Без продвижения. Вооружённые Силы РФ вели обстрелы Предтечина, Ивановского, Часова Яра, Григоровки, Новомаркова, Васюковки, Спорного и Северска. ВСУ били по Бахмуту.
Донецкий фронт
На донецком фронте российские войска при массированной поддержке артиллерии и авиации вели штурмовые действия в Марьинке. Есть продвижение на северных окраинах города. Под обстрелами позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе и Георгиевке. Украинская армия била по Донецку.
На угледарском участке Вооружённые Силы РФ обстреливали Большую Новосёлку, Пречистовку, Новоукраинку и сам город. Украинская армия наносила удары по Владимировке и Волновахе. На этом направлении ВСУ пытаются завладеть инициативой. Однако, о попытках прорыва на этом участке речь пока не идёт.
Запорожское направление
На запорожском направлении украинская армия продолжает концентрацию живой силы и техники. Вооружённые Силы РФ наносили удары по Степному, Новоандреевке, Орехову, Новоданиловке, Малой Токмачке, Гуляйполю, Ольговскому и Темировке.
Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции
Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 03.06.23:
▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.
▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа
▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.
▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.
▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.
▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.
▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.
▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.
Основное из выводов американского Института изучения войны:
▪️ Армия России продолжает наступление на направлениях Купянск и Кременная.
▪️ Российские войска провели наземные атаки в Марьинке.
▪️ Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что до конца 2023 года российские военные сформируют два новых военных округа и другие новые формирования.
▪️ Российские силы нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10624 единицы специальной военной автомобильной техники.
Активная карта местности «Сватово — Кременная»
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Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.
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