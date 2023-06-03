Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 3 июня

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 02.06.23. На направлении Сватово — Кременная подразделения Вооружённых Сил РФ возобновили наступательные действия у Спорного. Также они в очередной раз пытались продвинуться к Белогоровке. На этом участке инициатива за российскими войсками. В Новосёловском – ожесточённые встречные бои. Вооружённые Силы РФ продолжали штурмовые действия со стороны Масютовки.

Кременная

На направлении н.п. Кременная оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

В районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции. В результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» противник понёс значительнее потери и отошёл. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Тор-М1» уничтожили реактивный снаряд типа «Хаймерс» и беспилотный летательный аппарат националистов в районе населённых пунктов Рубежное и Житловка.

Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районах: Серебрянка, Кременная, Червоная Диброва.

За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Купянск

На направлении Купянск ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й, 92-й омбр и подразделениям территориальной обороны. Артиллерией группировки в районе населенных пунктов Лозовая, Ивановка уничтожена САУ противника и минометный расчет, в районе населенных пунктов Петропавловка и Угроеды уничтожены гаубица Д-20 и склад боеприпасов.

В районе населенных пунктов Волчанск и Петровское с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожены наблюдательный пост 241-й обр территориальной обороны и район сосредоточения подразделений спецназа противника. Кроме того, противотанковыми расчетами во взаимодействии с минометными расчетами уничтожен микроавтобус с военнослужащими противника в районе Чугуновки. Средствами ПВО и РЭБ уничтожены пять БпЛА противника, в том числе «Лелека-100», «Валькирия» и «Эльф».

В течение суток на направлении н.п. Купянск уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град».

Сватово

На участке Сватово российские бойцы на днях атаковали позиции 92 омбр ВСУ в Новоселовском. В ходе завязавшегося боя ВС РФ смогли занять несколько домов в селе. Но подоспевшие подкрепления ВСУ, а также активная огневая поддержка вынудили военнослужащих ВС РФ отступить на исходные позиции в Куземовке. На другом участке к северу от Куземовки российские разведгруппы выдавили украинские формирования с позиций у железной дороги, заняв важный плацдарм на противоположной стороне от ж/д ветки. Штурмовые группы 92 бригады ВСУ попытались контратаковать из района Берестового в направлении Куземовки, но атака была отбита, и украинские формирования были вынуждены отступить.

На текущий момент линия соприкосновения по большей части проходит вдоль железной дороги. Куземовка находится под контролем российских войск. Заняв важную высоту на изгибе ж/д линии, ВС РФ создали плацдарм для дальнейшего движения на Новоселовское. Населенный пункт, в отличие от Куземовки, размещен на возвышенности, что осложняет его штурм. В данном случае более перспективно наступать с флангов, используя преимущество в рельефе. (Информация обновляется…)

Кременная — Сватово 3 июня

Кременная — Сватово — Купянск ранее:

На направлении н.п. Кременная оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Разведывательной авиацией группировки войск «Центр» проведена радиотехническая разведка средств противовоздушной обороны, а также радиолокационных станций украинских войск. Экипаж зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» поразил беспилотные летательные аппараты противника в районе населенного пункта Рубежное. В районе Серебрянского лесничества армейская авиация нанесла ракетный удар по живой силе 67 механизированной бригады ВСУ. Штурмовая группа 25 воздушно-десантной бригады ВСУ понесла значительные потери после нанесения огневого поражения российской артиллерией в районе населенного пункта Ямполовка. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

Потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На направлении н.п. Купянск ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Авиацией группировки продолжается нанесение ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й, 92-й омбр и по подразделениям территориальной обороны.

Артиллеристы накрыли «Градом» скопление живой силы и техники на Красно-Лиманском направлении

Кременная — Сватово. Получив от разведки координаты целей, артиллеристы заняли позиционный район и уже через несколько минут произвели залп 122-мм реактивными снарядами. Площадными ударами РСЗО «Град» было поражено скопление живой силы и легкобронированной техники украинских войск.

3.06.23 Сводки боевых действий СВО

Украинские формирования предприняли очередную попытку вторжения на территорию Белгородской области, на этот раз в Новой Таволжанке, однако потеряв два танка отступили. Вместе с тем ВСУ продолжили наносить как массированные обстрелы по прифронтовым населенным пунктам в Белгородской, Курской и Брянской областях, так и по тыловым объектам в Калужской и Смоленской областях. Российские подразделения ночью нанесли массированный ракетный удар по местам дислокации украинской ПВО в Киеве, предположительно, несколько зенитно-ракетных комплексов получили повреждения.

На Купянском участке российские подразделения возобновили штурм украинских позиций к северу и северо-востоку от Купянска, сковывая действия противника.

▪️ Российские войска продолжают наносить массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве. Целью очередной атаки стали средства ПВО противника, прикрывающие ключевые критические объекты украинской столицы.

▪️ В Смоленской области украинские беспилотники атаковали объекты нефтяной и газовой инфраструктуры. Незначительные повреждения получило одно из административных зданий, мирные жители не пострадали.

▪️ Еще одну атаку украинских БЛА российская противовоздушная оборона предотвратила в Курске. Над городом были уничтожены восемь ударных беспилотников. Три жилых дома получили незначительные повреждения.

▪️ Ухудшение обстановки отмечается в Брянской области, где ВСУ существенно увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов. В нескольких приграничных населенных пунктах попаданиями снарядов повреждены дома и хозпостройки.

▪️ Продолжаются массированные удары по приграничью в Белгородской области. В находящемся под постоянными обстрелами Шебекино разрушены несколько жилых домов. Две женщины погибли в поселке Маслова Пристань.

▪️ Массированные миномётно-артиллерийские удары также фиксируются в Новой Таволжанке. На этом же направлении российские войска точным огнем уничтожили ударную группу противника на границе с областью.

▪️ На Старобельском направлении активизировались наступательные бои в районе Куземовки. Российским штурмовым отрядам удалось закрепиться за железнодорожной веткой. Все последовавшие контратаки ВСУ были отражены.

Артемовск (Бахмут)

Переброшенные с других направлений подразделения армии России ведут тяжелые оборонительные бои на флангах у Артёмовска (Бахмута). В районе Курдюмовки-Озеряновки враг регулярно пытается атаковать небольшими бронегруппами, российские войска активно наносят огневое поражение по атакующим и по позициям ВСУ в посадках. Наступательный потенциал противника заметно снизился, но попытки атак не прекращаются.

К юго-западу от Бахмута российские войска после артударов пытались контратаковать в направлении Белой Горы и Орехово-Васильевки. Без продвижения. Вооружённые Силы РФ вели обстрелы Предтечина, Ивановского, Часова Яра, Григоровки, Новомаркова, Васюковки, Спорного и Северска. ВСУ били по Бахмуту.

Донецкий фронт

На донецком фронте российские войска при массированной поддержке артиллерии и авиации вели штурмовые действия в Марьинке. Есть продвижение на северных окраинах города. Под обстрелами позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе и Георгиевке. Украинская армия била по Донецку.

На угледарском участке Вооружённые Силы РФ обстреливали Большую Новосёлку, Пречистовку, Новоукраинку и сам город. Украинская армия наносила удары по Владимировке и Волновахе. На этом направлении ВСУ пытаются завладеть инициативой. Однако, о попытках прорыва на этом участке речь пока не идёт.

Запорожское направление

На запорожском направлении украинская армия продолжает концентрацию живой силы и техники. Вооружённые Силы РФ наносили удары по Степному, Новоандреевке, Орехову, Новоданиловке, Малой Токмачке, Гуляйполю, Ольговскому и Темировке.

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 03.06.23:

▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.

▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа

▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.

▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.

▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.

▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.

▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.

▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

Основное из выводов американского Института изучения войны:

▪️ Армия России продолжает наступление на направлениях Купянск и Кременная.

▪️ Российские войска провели наземные атаки в Марьинке.

▪️ Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что до конца 2023 года российские военные сформируют два новых военных округа и другие новые формирования.

▪️ Российские силы нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации (03.05.2023 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 💥 На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики. ◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа Донецкой народной республики. ◽️ За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи. ◽️ В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». ◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. 💥 На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. ◽️ За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». 💥 На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». ◽️ Также, в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. 💥 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах. ◽️ В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования. ◽️ В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. 💥 Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. ◽️ В районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. ◽️ В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. ◽️ Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Пилиповка Луганской народной республики, Дмитровка, Кирилловка Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Переможное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Активная карта местности «Сватово — Кременная»

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Ранее на направлении Сватово — Кременная — ЗДЕСЬ .

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