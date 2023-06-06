Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 6 июня

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 06.06.23. На направлении Кременная — Сватово оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики.

В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожено более 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Нона-С». В ходе контрбатарейной борьбы вскрыта позиция гаубицы М-777 противника. Расчётом беспилотного летательного аппарата «Ланцет» группировки войск «Центр» цель была уничтожена. Оперативно-тактической и армейской авиацией российской группировки ракетно-бомбовыми ударами уничтожены опорные пункты, а также сосредоточение живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населённых пунктов.

На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63 и 67 механизированных бригад ВСУ, 5 бригады национальной гвардии Украины. В результате нанесения огня артиллерии и авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве.

На направлении Купянск ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Артиллерийские расчёты группировки войск «Запад» огнём из гаубиц «Мста-С» уничтожили РСЗО «Град» в районе урочища Ревучее и танк в районе н.п. Берестовое. Подразделения РХБ защиты огнём из ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103 обр ТерО в районе н.п. Новоселовское. Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14, 92 отдельных механизированных бригад и подразделениям ТерО. Средствами ПВО огнём из ЗРК «Тор» уничтожен разведывательный БпЛА «Лелека-100».

За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.

Украинские формирования нанесли несколько ракетных ударов по прифронтовым и тыловым населенным пунктам Луганской Народной Республики. Дважды под обстрел РСЗО HIMARS попали гражданские объекты в Первомайске, в Молодежном повреждения получили жилые дома, а в Ирмино поврежден газопровод. Ночью одна из ракет практически полностью уничтожила жилой дом в Кременной: по меньшей мере один человек погиб.(Информация обновляется…)

Кременная — Сватово 6 июня

Кременная — Сватово — Купянск ранее:

Кременная — Сватово

На направлении н.п. Кременная оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыта позиция гаубицы М-777 противника. Расчётом беспилотного летательного аппарата «Ланцет» группировки войск «Центр» цель была уничтожена. Оперативно-тактической и армейской авиацией российской группировки ракетно-бомбовыми ударами уничтожены опорные пункты, а также сосредоточение живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населённых пунктов.

На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63 и 67 механизированных бригад ВСУ, 5 бригады национальной гвардии Украины. В результате нанесения огня артиллерии и авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве.

Направление — Купянск

На направлении н.п. Купянск ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Артиллерией группировки войск «Запад» уничтожено три ДРГ противника из состава 103-й обр ТерО в районе населенного пункта Новоселовское. Потери противника составили до взвода живой силы. В ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1 ТА уничтожено артиллерийское орудие противника Д-30 в районе населенного пункта Берестовое и склад боеприпасов в районе Кисловка.

Атака ВС РФ в лесах у н.п. Кременная

Кадры сняты в ходе продолжающегося наступления в лесах на направлении Сватово — Кременная. Бойцы группировки «Центр» атаковали укрепленный пункт 58 омпбр ВСУ, уничтожив украинских нацистов. Захватив траншеи, наши парни закрепились на рубеже.

6.06.23 Сводки боевых действий СВО

Ночью Каховская ГЭС была частично разрушена. Официальные лица путаются в показаниях: то говорят о взрыве, то разрушении в результате взрыва, то накопительном эффекте от предыдущих огневых воздействий. Разрушено 11 из 28 пролетов. Восстановление потребует серьезных усилий и чуть ли не капитального строительства. Но при этом, основной «хребет» дамбы цел, а сейчас мы наблюдаем «перелив» воды через разрушенный участок. Вода убывает из водохранилища со скоростью 15 см в час. В зоне подтопления оказались острова и серая зона в бассейне Днепра. Украинские формирования пытаются эвакуироваться с островов, по ним ведут огонь российские подразделения.

В течение дня продолжались обстрелы Белгородской области и столкновения в районе Новой Таволжанки. Под огнём противника оказались Шебекино, Муром и Глотово, а также более десятка других населенных пунктов. В самом Белгороде несколько раз срабатывало ПВО.

В районе Времевского выступа весь день шли бои. Только на опубликованных кадрах украинские формирования утратили около двух десятков ББМ и три колёсных танка AMX-10RC. Кроме того, появились сообщения об уничтожении нескольких Леопард-2, но на текущий момент информация не подтвердилась.

В Калужской области на трассе М3 упали два беспилотника: опасные находки были уничтожены саперами. Помимо этого, ВСУ нанесли несколько ударов по ЛНР с применением HIMARS: по меньшей мере один человек погиб.

▪️ В Белгородской области на протяжении последних недель не стихают обстрелы приграничных территорий. Наиболее массированные удары пришлись по Шебекинскому и Грайворонскому округам, где снаряды повредили несколько десятков гражданских объектов.

▪️ ВСУ вновь применили американское РСЗО HIMARS для обстрела Луганской Народной Республики. В Кременной попаданием ракеты разрушен подъезд многоквартирного дома: по меньшей мере одна женщина погибла.

▪️ Украинские формирования продолжают предпринимать попытки фланговых контратак под Бахмутом. Российские войска в целом сдерживают натиск противника, сохраняя устойчивую линию обороны.

▪️ Украинские формирования продолжают ежедневные обстрелы населенных пунктов Донецкой агломерации. Под огонь попали жилые дома и гражданская инфраструктура в столице ДНР и пригородах: один человек погиб, трое ранены.

▪️ В районе Времьевского выступа ВСУ возобновили штурм российских позиций в районе Новодаровки и Ровнополя. Российские войска отразили все нападения противника, вынудив его вернуться на исходные рубежи.

▪️ Однако восточнее усиленной бронегруппе ВСУ удалось занять позиции в селе Новодонецкое. Незначительный локальный успех обошелся украинскому командованию существенными потерями в живой силе и технике.

Артемовск (Бахмут)

Локальные вылазки украинских формирований есть. Вчера и сегодня ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ у Берховского водохранилища с юга. Судя по кадрам с канала Повернутых на войне, по пехоте был нанесен удар из артиллерии, и вылазка была сорвана.

Севернее ВСУ безуспешно атаковали позиции ВС РФ на направлении Зализнянского. Также украинские формирования дважды попытались прорваться у Раздоловки. В результате боёв ВС РФ уничтожили более десяти единиц танков и БМП. Судя по всему, основные бои развернулись у реки Сухая Плотва. ВСУ двигались с севера от Раздоловки, пытаясь наскоком прорваться к Соледару. На текущий момент нападение было отбито.

Есть активизация и к югу от Бахмута: в Сети появилась информация о наступлении ВСУ на Горловку. Но источники на местах опровергают эти данные: ВСУ лишь продолжают беспорядочный обстрел агломерации. Чуть севернее Майорска штурмовая группа 28 омбр ВСУ попыталась атаковать опорные пункты российской армии у водоканала Северский Донец — Донбасс, прорыва не допущено, но попытки перейти канал южнее Курдюмовки продолжаются.

Донецкий фронт

В течение 5-го июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления.

▪️ Понеся накануне большие потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й мехбригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах н.п. Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада.

▪️ Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

▪️ По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.

▪️ В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.

▪️ Общие потери врага на Южно-Донецком направлении составили более 1500 боевиков, 28 танков, из них 8 немецких «Леопардов», 3 французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронемашин.

Запорожское направление

На запорожском направлении российская артиллерия вела обстрелы Каменского, Лукьяновского, Камышевахи, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Гуляйполя, Малиновки и Полтавки. ВСУ нанесли ракетный удар по Мелитополю.

Херсонское направление

Ранее на херсонском направлениии

ВСУ ведут беспорядочный огонь по позициям ВС РФ крупнокалиберными миномётами и артиллерией. Целеуказание обеспечивают коптеры и беспилотники «Байрактар» с аэродромов Долгинцево и Вознесенск. В бассейне Днепра увеличилось количество быстроходных катеров. Только вчера у острова Круглик было уничтожены две лодки с десантом, которые пытались наскоком высадиться на берег.

Кроме того, на днях в Херсон поставили два малых катера Metal Shark и Galaxy вместе с двумя группами ОЦ ССО «Юг», что может свидетельствовать о подготовке к более активным действиям у Херсона. Также на рубеж Широкая Балка — Кизомыс переброшены отряды грузинских наемников. А на полигонах Терновский и Широкий Лан по-прежнему находятся 21 и 22 омбр, а также 38 обрмп. 37 бригада уже участвует в боях на Времьевском участке.

Отвлечение внимания и растягивание российских войск вдоль фронта является основной задачей ВСУ на данном этапе проводимого наступления. И локальные попытки форсировать Днепр вписываются в этот замысел.

Сегодня

Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 м. В зону затопления после разрушения на Каховской ГЭС могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке.

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Разрушение на Каховской ГЭС приведет к проблемам при доставке воды в Крым.

Украинские формирования беспрерывно проводят эвакуацию, по отходящим катерам противника ведут огонь наши артиллеристы.

Через 5 часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня, Киев объявил эвакуацию.

Около 16 000 человек проживают в зонах подтопления после разрушения Каховской ГЭС на подконтрольных Киеву территориях.

По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.

Ранее украинские власти уже объявили эвакуацию из районов правобережья: это села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабел.

Сватово — Кременная — Купянск. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 06.06.23:

▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.

▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа

▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.

▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.

▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.

▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.

▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.

▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

Основное из выводов американского Института изучения войны:

▪️ Армия России продолжает наступление на направлениях Купянск и Кременная.

▪️ Российские войска провели наземные атаки в Марьинке.

▪️ Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что до конца 2023 года российские военные сформируют два новых военных округа и другие новые формирования.

▪️ Российские силы нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации (05.05.2023 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ◽️ 4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. 💥 Активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. 💥 За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей. Противник поставленных целей не добился. Киевский режим продолжает попытки проведения террористических актов в отношении мирного населения приграничных районов Российской Федерации. ◽️ Вчера подразделениями Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. ◽️ Около 13-ти часов мск, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. 💥 Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. ◽️ В результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории. 💥 На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики. 💥 Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой народной республики. ◽️ Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. 💥 Также, в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. ◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. 💥 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах. 💥 Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. ◽️ За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой народной республики и Забарино Херсонской области.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 433 самолета, 236 вертолетов, 4486 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9431 танк и других боевых бронированных машин, 1114 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10688 единиц специальной военной автомобильной техники.

Активная карта местности «Сватово — Кременная — Купянск»

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Ранее на направлении Сватово — Кременная — ЗДЕСЬ .

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