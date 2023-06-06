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Сватово - Кременная

Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 6 июня

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 10:07 06.06.2023

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 06.06.23. На направлении Кременная — Сватово оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики.

В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожено более 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Нона-С». В ходе контрбатарейной борьбы вскрыта позиция гаубицы М-777 противника. Расчётом беспилотного летательного аппарата «Ланцет» группировки войск «Центр» цель была уничтожена. Оперативно-тактической и армейской авиацией российской группировки ракетно-бомбовыми ударами уничтожены опорные пункты, а также сосредоточение живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населённых пунктов.

На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63 и 67 механизированных бригад ВСУ, 5 бригады национальной гвардии Украины. В результате нанесения огня артиллерии и авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве.

На направлении Купянск ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Артиллерийские расчёты группировки войск «Запад» огнём из гаубиц «Мста-С» уничтожили РСЗО «Град» в районе урочища Ревучее и танк в районе н.п. Берестовое. Подразделения РХБ защиты огнём из ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103 обр ТерО в районе н.п. Новоселовское. Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14, 92 отдельных механизированных бригад и подразделениям ТерО. Средствами ПВО огнём из ЗРК «Тор» уничтожен разведывательный БпЛА «Лелека-100».

За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.

Украинские формирования нанесли несколько ракетных ударов по прифронтовым и тыловым населенным пунктам Луганской Народной Республики. Дважды под обстрел РСЗО HIMARS попали гражданские объекты в Первомайске, в Молодежном повреждения получили жилые дома, а в Ирмино поврежден газопровод. Ночью одна из ракет практически полностью уничтожила жилой дом в Кременной: по меньшей мере один человек погиб.(Информация обновляется…)

Кременная — Сватово 6 июня

Сватово - Кременная

Кременная — Сватово — Купянск ранее:

Кременная — Сватово

На направлении н.п. Кременная оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыта позиция гаубицы М-777 противника. Расчётом беспилотного летательного аппарата «Ланцет» группировки войск «Центр» цель была уничтожена. Оперативно-тактической и армейской авиацией российской группировки ракетно-бомбовыми ударами уничтожены опорные пункты, а также сосредоточение живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населённых пунктов.

На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63 и 67 механизированных бригад ВСУ, 5 бригады национальной гвардии Украины. В результате нанесения огня артиллерии и авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве.

Направление — Купянск

На направлении н.п. Купянск ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Артиллерией группировки войск «Запад» уничтожено три ДРГ противника из состава 103-й обр ТерО в районе населенного пункта Новоселовское. Потери противника составили до взвода живой силы. В ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1 ТА уничтожено артиллерийское орудие противника Д-30 в районе населенного пункта Берестовое и склад боеприпасов в районе Кисловка.

Атака ВС РФ в лесах у н.п. Кременная

 

Кадры сняты в ходе продолжающегося наступления в лесах на направлении Сватово — Кременная. Бойцы группировки «Центр» атаковали укрепленный пункт 58 омпбр ВСУ, уничтожив украинских нацистов. Захватив траншеи, наши парни закрепились на рубеже.

СВОДКА НА 05 июня Запорожское направление — ЗДЕСЬ!

6.06.23 Сводки боевых действий СВО

Ночью Каховская ГЭС была частично разрушена. Официальные лица путаются в показаниях: то говорят о взрыве, то разрушении в результате взрыва, то накопительном эффекте от предыдущих огневых воздействий. Разрушено 11 из 28 пролетов. Восстановление потребует серьезных усилий и чуть ли не капитального строительства. Но при этом, основной «хребет» дамбы цел, а сейчас мы наблюдаем «перелив» воды через разрушенный участок. Вода убывает из водохранилища со скоростью 15 см в час. В зоне подтопления оказались острова и серая зона в бассейне Днепра. Украинские формирования пытаются эвакуироваться с островов, по ним ведут огонь российские подразделения.

В течение дня продолжались обстрелы Белгородской области и столкновения в районе Новой Таволжанки. Под огнём противника оказались Шебекино, Муром и Глотово, а также более десятка других населенных пунктов. В самом Белгороде несколько раз срабатывало ПВО.

В районе Времевского выступа весь день шли бои. Только на опубликованных кадрах украинские формирования утратили около двух десятков ББМ и три колёсных танка AMX-10RC. Кроме того, появились сообщения об уничтожении нескольких Леопард-2, но на текущий момент информация не подтвердилась.

В Калужской области на трассе М3 упали два беспилотника: опасные находки были уничтожены саперами. Помимо этого, ВСУ нанесли несколько ударов по ЛНР с применением HIMARS: по меньшей мере один человек погиб.

▪️ В Белгородской области на протяжении последних недель не стихают обстрелы приграничных территорий. Наиболее массированные удары пришлись по Шебекинскому и Грайворонскому округам, где снаряды повредили несколько десятков гражданских объектов.

▪️ ВСУ вновь применили американское РСЗО HIMARS для обстрела Луганской Народной Республики. В Кременной попаданием ракеты разрушен подъезд многоквартирного дома: по меньшей мере одна женщина погибла.

▪️ Украинские формирования продолжают предпринимать попытки фланговых контратак под Бахмутом. Российские войска в целом сдерживают натиск противника, сохраняя устойчивую линию обороны.

▪️ Украинские формирования продолжают ежедневные обстрелы населенных пунктов Донецкой агломерации. Под огонь попали жилые дома и гражданская инфраструктура в столице ДНР и пригородах: один человек погиб, трое ранены.

▪️ В районе Времьевского выступа ВСУ возобновили штурм российских позиций в районе Новодаровки и Ровнополя. Российские войска отразили все нападения противника, вынудив его вернуться на исходные рубежи.

▪️ Однако восточнее усиленной бронегруппе ВСУ удалось занять позиции в селе Новодонецкое. Незначительный локальный успех обошелся украинскому командованию существенными потерями в живой силе и технике.

Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 6 июня

Артемовск (Бахмут)

Локальные вылазки украинских формирований есть. Вчера и сегодня ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ у Берховского водохранилища с юга. Судя по кадрам с канала Повернутых на войне, по пехоте был нанесен удар из артиллерии, и вылазка была сорвана.

Севернее ВСУ безуспешно атаковали позиции ВС РФ на направлении Зализнянского. Также украинские формирования дважды попытались прорваться у Раздоловки. В результате боёв ВС РФ уничтожили более десяти единиц танков и БМП. Судя по всему, основные бои развернулись у реки Сухая Плотва. ВСУ двигались с севера от Раздоловки, пытаясь наскоком прорваться к Соледару. На текущий момент нападение было отбито.

Есть активизация и к югу от Бахмута: в Сети появилась информация о наступлении ВСУ на Горловку. Но источники на местах опровергают эти данные: ВСУ лишь продолжают беспорядочный обстрел агломерации. Чуть севернее Майорска штурмовая группа 28 омбр ВСУ попыталась атаковать опорные пункты российской армии у водоканала Северский Донец — Донбасс, прорыва не допущено, но попытки перейти канал южнее Курдюмовки продолжаются.

Донецкий фронт

В течение 5-го июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления.
▪️ Понеся накануне большие потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й мехбригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах н.п. Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада.
▪️ Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.
▪️ По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.
▪️ В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.
▪️ Общие потери врага на Южно-Донецком направлении составили более 1500 боевиков, 28 танков, из них 8 немецких «Леопардов», 3 французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронемашин.

Узнайте больше:  Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 5 июня

Запорожское направление

На запорожском направлении российская артиллерия вела обстрелы Каменского, Лукьяновского, Камышевахи, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Гуляйполя, Малиновки и Полтавки. ВСУ нанесли ракетный удар по Мелитополю.

Херсонское направление

Ранее на херсонском направлениии

ВСУ ведут беспорядочный огонь по позициям ВС РФ крупнокалиберными миномётами и артиллерией. Целеуказание обеспечивают коптеры и беспилотники «Байрактар» с аэродромов Долгинцево и Вознесенск. В бассейне Днепра увеличилось количество быстроходных катеров. Только вчера у острова Круглик было уничтожены две лодки с десантом, которые пытались наскоком высадиться на берег.

Кроме того, на днях в Херсон поставили два малых катера Metal Shark и Galaxy вместе с двумя группами ОЦ ССО «Юг», что может свидетельствовать о подготовке к более активным действиям у Херсона. Также на рубеж Широкая Балка — Кизомыс переброшены отряды грузинских наемников. А на полигонах Терновский и Широкий Лан по-прежнему находятся 21 и 22 омбр, а также 38 обрмп. 37 бригада уже участвует в боях на Времьевском участке.

Отвлечение внимания и растягивание российских войск вдоль фронта является основной задачей ВСУ на данном этапе проводимого наступления. И локальные попытки форсировать Днепр вписываются в этот замысел.

Сегодня

Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 м. В зону затопления после разрушения на Каховской ГЭС могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке.

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Разрушение на Каховской ГЭС приведет к проблемам при доставке воды в Крым.

Украинские формирования беспрерывно проводят эвакуацию, по отходящим катерам противника ведут огонь наши артиллеристы.

Через 5 часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня, Киев объявил эвакуацию.

Около 16 000 человек проживают в зонах подтопления после разрушения Каховской ГЭС на подконтрольных Киеву территориях.
По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.
Ранее украинские власти уже объявили эвакуацию из районов правобережья: это села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабел.

Сватово — Кременная — Купянск. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

Сватово - Кременная - Купянск

Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 06.06.23:

▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.

▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа
▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.
▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.
▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.
▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.
▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.
▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

Основное из выводов американского Института изучения войны:

▪️ Армия России продолжает наступление на направлениях Купянск и Кременная.
▪️ Российские войска провели наземные атаки в Марьинке.
▪️ Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что до конца 2023 года российские военные сформируют два новых военных округа и другие новые формирования.
▪️ Российские силы нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации (05.05.2023 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ 4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

💥 Активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери.

💥 За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.

Противник поставленных целей не добился.

Киевский режим продолжает попытки проведения террористических актов в отношении мирного населения приграничных районов Российской Федерации.

◽️ Вчера подразделениями Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

◽️ Около 13-ти часов мск, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

💥 Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены.

◽️ В результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.

💥 На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики.

💥 Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой народной республики.

◽️ Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

💥 Также, в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

💥 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

💥 Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

◽️ За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой народной республики и Забарино Херсонской области.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 433 самолета, 236 вертолетов, 4486 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9431 танк и других боевых бронированных машин, 1114 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10688 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сватово - Купянск - Кременная

Активная карта местности «Сватово — Кременная — Купянск»

Ранее на направлении Сватово — Кременная — ЗДЕСЬ.

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