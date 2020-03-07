Свершилось! В травмпункте севастопольской горбольницы №1 — новый рентген-аппарат

Напомним, до настоящего момента в травмпункте Первой городской больницы Севастополя больных «обслуживал» рентген-аппарат 1969 года выпуска. Он не позволял качественно и быстро проводить исследование. Большие ресурсы тратились на обслуживание и ремонт. И вот, наконец, свершилось: в медучреждении установили новое оборудование. 15 снимков в час, четкость изображений и бесперебойность в работе.

Современный рентген-аппарат цифровой, позволяет за считанные секунды получить снимок. После, травматолог и рентгенолог проводят диагностику. Специалисты у нас очень хорошие, они прошли специальное обучение и активно в течение недели работаю с новым аппаратом. За сутки в травпункт обращается порядка 40-50 человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. главного врача Первой городской больницы Андрея Коситченкова.

Работу нового цифрового оборудования проверил вице-губернатор Александр Кулагин:

У нас есть два основных источника, по которым поставляется медицинское оборудование – это национальные проекты и соглашение о сотрудничестве с Москвой. Очень серьезное подспорье в приобретении техники – магнитно-резонансных, компьютерных томографов, современных рентген-аппаратов. Все это позволяет нам вывести здравоохранение на совершенно новый уровень. Скорость и качество рентген-аппарата в травмпункте позволяют за считанные минуты врачу изучить снимок.

По словам чиновника, в ближайшее время новое оборудование появится в 4 и 5 городских больницах, а также в онкодиспансере.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя