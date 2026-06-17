Света нет: более 50 населенных пунктов Крыма остались без подачи электричества

В среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго».

Уточняется, что частично обесточены город Красноперекопск и Красноперекопский районе: с. Братское, с. Полтавское, с. Орловское, с. Шатры, с. Знаменка, с. Новониколаевка, с. Привольное, с. Новопавловка, с. Сватово, с. Воинка, с. Долинка, с. Новопавловка, с. Уткино, с. Источное, с. Магазинка, с. Новоалександровка, с. Богачевка, с. Новоивановка, с. Ишунь, с. Совхозное, с. Новорыбацкое, с. Крепкое, с. Зеленая Нива, с. Пролетарка, с. Танковое, с. Смушкино, с. Красноармейское, с. Надеждино, с. Вишневка.

Кроме того, нет света в Джанкойском районе: с. Чайкино, с. Мысовое, с. Яснополянское, с. Володино, с. Рюмшино, с. Солонцовое, с. Мартыновка, с. Завет-Ленинский, с. Соленое Озеро, с. Зеленый Яр, с. Медведевка, с. Тургенево, с. Предмостное, с. Новокрымское, с. Придорожное, с. Островское, с. Ермаково, с. Копани, с. Столбовое, с. Мелководное, с. Пушкино.

источник: РИА Новости Крым

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