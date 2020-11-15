Светильники, люстры, торшеры, а может бра? Модные тенденции светового дизайна-2021

Похоже, минимализм светового дизайна последних трех-четырех лет, покидает нас в 2021 году. Не то чтобы встроенный свет, мини-формы светодиодов, неяркие, но функциональные подсветки зон помещений окончательно выходят из моды, нет. Но тренды Нового года – уют, комфорт, подчеркнутая индивидуальность. Так что перемены будут, причем светлые и яркие. На месте любителей вычурных светильников и массивных люстр мы бы пока не радовались. Не праздник роскоши, а скромность теплого домашнего очага – хит сезона. Ведь правильно подобранный свет помогает подчеркнуть индивидуальность и стиль интерьера. Этот тезис всегда актуален.

Не менее актуален вопрос, где приобрести подходящие источники света, чтобы и в ногу с модой шагать, и ощущать себя в интерьере, как минимум, комфортно. Загляните в Магазин света по ссылке https://www.linija-svitla.ua/, здесь представлены все новинки. Разобраться – просто. Листать весь каталог не придется. Все разделы кликабельны и иллюстрированы. Товар сортирован по цене и алфавиту. Для удобства поиска задействуйте фильтры и обратите внимание на действующие акции и скидки. Для тех, кто мечтает обновить домашние светильники уже к Новому году – подсказки-маркировки: «новинка», «хит продаж», «товар заканчивается».

Не только модой определяется спрос на источники света. В конце концов, главное – удобство и комфорт. Но созданию «светового уюта» способствуют именно модные «фишки»: геометрия моделей люстр, лофт с нагромождением ламп с самыми простыми плафонами «от бабушки», двойные бра над кроватью в спальне, нестандартные, ассиметричные формы подвесных светильников… Характера добавят и неожиданные материалы: текстиль, акрил, полимеры, керамика, металл.

В 2021-м встречам черный цвет! А он совсем не угрюмый и официальный. Матовые черные бра и абажуры будут ярко выделяться фоне светлого интерьера. Все жанры хороши, кроме тусклого и скучного. Цветные лампы и диммеры для изменения яркости помогут создать нужное настроение утром и вечером, даже в ненастный серый день. Зеркальные вставки добавят солнечных зайчиков на стены, а прозрачные светильники-«пузыри» (совсем как из середины ХХ века) напомнят о стилистике «ретро».

Решений много, а цель одна. Специалисты-дизайнеры называют это «индивидуальной архитектурой света». 2020 год (во многом из-за «проделок» коронавируса) показал, что домашнее пространство – многофункционально, а зонирование, в том числе и с помощью света, поможет решать различные задачи, сохраняя индивидуальность и единый стиль.

Как выбрать? Довериться советам профессионалов, консультациям мастеров светового дизайна и собственному вкусу. В остальном поможет сайт linija-svitla.ua, на котором предлагают сделать жизнь немного ярче.

иллюстрации: каталог компании Linija-svitla