Светильники: виды, типы по лампам, критерии выбора для использования в конкретных условиях

Светильники — это устройства, предназначенные для освещения помещений, улиц или определённых участков пространства. Они могут выполнять как практическую функцию (освещение), так и декоративную, украшая интерьер. К этой группе товаров относятся различные виды осветительных приборов:

потолочные светильники — самые распространённые, крепятся на потолок и обеспечивают общее освещение комнаты.

— самые распространённые, крепятся на потолок и обеспечивают общее освещение комнаты. настенные светильники (бра) — обычно используются для локального освещения, например, возле кровати или зеркала.

— обычно используются для локального освещения, например, возле кровати или зеркала. торшеры — напольные лампы, которые часто устанавливаются в жилых комнатах для создания мягкого, рассеянного света.

— напольные лампы, которые часто устанавливаются в жилых комнатах для создания мягкого, рассеянного света. настольные лампы — применяются для работы или чтения, когда нужен направленный свет.

— применяются для работы или чтения, когда нужен направленный свет. встраиваемые светильники — монтируются в потолок, стены или мебель, часто используются для подсветки отдельных зон.

— монтируются в потолок, стены или мебель, часто используются для подсветки отдельных зон. люстры — декоративные светильники, чаще всего используются в гостиных и других больших помещениях.

— декоративные светильники, чаще всего используются в гостиных и других больших помещениях. уличные светильники — применяются для освещения территорий вокруг дома, парков, улиц.

Кроме того, светильники различаются по типу используемых ламп (светодиодные, люминесцентные, галогенные, накаливания и т.д.) и стилям дизайна (классика, модерн, хай-тек и другие).

Типы светильников в зависимости от используемых ламп