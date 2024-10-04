Свежие данные ВЦИОМ: деятельность Президента РФ Владимира Путина одобряет свыше 73% граждан

Сегодня ВЦИОМ представил рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения граждан к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента РФ с 23 по 29 сентября 2024 г. составил 73,6% (+0,0 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы Премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,3% (-0,7 п.п. за неделю) и 48,8% (+0,1 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,2% респондентов (+0,0 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 60,1% (-0,5 п.п. за неделю), Геннадию Зюганову — 32,3% (-1,1 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 25,8% опрошенных (-3,2 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 18,3% (-3,9 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 7,3% (-2,4 п.п. за неделю).

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 35,2% (-1,8 п.п. за сентябрь). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в сентябре 2024 года, занимают Михаил Мишустин 14,7% (-0,7 п.п. за сентябрь) и Сергей Лавров 12,5% (+1,5 п.п. за сентябрь).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 36,5% (+1,4 п.п. за неделю), ЛДПР — 10,1% (-1,3 п.п. за неделю), КПРФ — 10,0% (+0,2 п.п. за неделю), «Новые люди» — 6,2% (-0,7 п.п. за неделю) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,0% (+0,4 п.п. за неделю).

Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.