 Святослав Брусаков избран главой администрации города Керчи

Важный для Керчи кадровый вопрос решали сегодня депутаты города-Героя. На сессии городского совета они проголосовали за одного из двух претендентов на должность главы администрации. Выбирали между Святославом Брусаковым и Николаем Дубининым, которые стали финалистами кадрового конкурса. В итоге Станислав Брусаков был избран единогласно.

Выступая перед депутатами, новы глава администрации Керчи (исполнявший эти обязанности с начала августа) сказал:

Я думаю, что наша команда за эти полтора месяца показала свою эффективность в наведении порядка в городе. Но это не конечная цель. Цель – достойно жить в достойном городе. Постараюсь сделать все, чтобы все это увидели и оценили.

По данным из открытых источников, Брусаков возглавляет правление потребительского кооператива «Лодочный причал №249». Также он является президентом Федерации спортивной борьбы Керчи. Его биография — ЗДЕСЬ .