Свободные койки есть, но резервный фонд увеличат. COVID-19 в Севастополе

В Севастополе продолжает увеличиваться количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил увеличить коечные резервы для пациентов с COVID-19.

Я понимаю, что свободные койки еще есть, но все-таки нужно иметь необходимые резервы, посмотрите еще предложения, чтобы еще коек 150 при необходимости мы могли развернуть, если рост будет продолжаться. Если людям нужна госпитализация, держать их на амбулаторном лечении нельзя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 15% — это 143 койки. По словам директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, новый модуль 9-й больницы будет введён в эксплуатацию в начале следующей недели.

В пятницу планируем завершить работу по технологическому присоединению, а в начале следующей недели планируем ввести объект в эксплуатацию. Новый модуль будет рассчитан на 40 коек, — заявил глава департамента капитального строительства.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, в связи с ростом заболеваемости в резерве находятся дополнительные 30 коек в отделении геронтологии по улице Надеждинцев.

За неделю в Севастополе заболели коронавирусом 1 050 человек – это в 1,2 раза больше, чем показатель прошлой недели. По словам и.о. начальника регионального отдела Роспотребнадзора Заремы Смаиловой, два случая коронавирусной инфекции выявлено среди приезжих. Пациентам выдано постановление на самоизоляцию и направлено предписание в лечебно-профилактические учреждения.

В связи с тем, что на прошедшем заседании оперативного штаба были приняты послабления для туристов, которым больше не нужно предоставлять сертификат о вакцинации или справку о наличии антител, Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Марии Литовко совместно с Роспотребнадзором усилить контроль за соблюдением требования о двойном ПЦР-тестировании при заселении в гостиницы.

Просьба с учетом того, что мы приняли определенные послабления в местах размещения, проконтролировать соблюдение второго этапа тестирования по факту размещения, это должно быть серьезно воспринято коллегами. На неделе обязательно проконтролируем совместно с Роспотребнадзором, как это выполняется, — подчеркивает глава города.

Напомним, в ходе заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции также было принято решение продлить все действующие ограничения до 31 августа 2021 года.