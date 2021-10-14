Свободных коек в «ковидных» госпиталях Крыма – 12%

Коечный фонд для больных COVID-19 сокращается ежедневно на 2%.

В «ковидных» госпиталях Крыма развернуты дополнительные койки. По информации вице-премьера – министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской, коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен на 88%. Однако ежесуточно коечный фонд для больных COVID-19 сокращается ежедневно на 2%.

По состоянию на 14 октября коечный фонд доразвернут до 4 410 коек в 31 медицинской организации. Из них 4 229 – для взрослых, 181 – для детей, – уточнила Романовская.

В то же время власти готовы развернуть дополнительный коечный фонд в Армянске, Ялте, Нижнегорском районе и в Симферополе.