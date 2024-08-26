Сводка происшествий на дорогах Крыма: шестеро погибших, 28 человек — в больницах полуострова

По информации ГИБДД, с 12 по 25 августа на дорогах Крыма зарегистрировано 25 ДТП, в которых: 6 человек погибли, в том числе 1 несовершеннолетний, 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 5 детей.

С участием пешеходов произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 2 пострадали.

Пресечено 169 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 26 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — сообщили в Госавтоинспекции.

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