«Сводный отряд здоровья» ФМБА завершает в Ялте свою работу

На протяжении месяца в Ялте и посёлках работала бригада лучших врачей, в том числе узкопрофильных специалистов. После окончания курортного сезона, по многочисленным просьбам жителей, «Сводный отряд здоровья» Федерального медико-биологического агентства вновь возобновит свою работу.

Искренняя благодарность всем медикам, руководству ФМБА и лично Веронике Игоревне Скворцовой за реализацию такого важного и нужного проекта. За весь период работы сводного отряда получила множество обращений от ялтинцев, которые не смогли, но очень хотят воспользоваться услугами отряда здоровья. Пока мы комплексно работаем над проблемами здравоохранения региона (в планах — строительство многопрофильного медцентра, ФАПов и амбулаторий), что крайне необходимо, — цитирует Отдел информационной политики главу администрации Ялты Янину Павленко.

С 29 марта бригады отработали в Форосе, Симеизе, Кореизе, Гаспре, Ялте и Алупке. За месяц было проведено 6959 консультативных приема, из них 1656 детскими специалистами, выполнено 1374 маммографических исследования, 1917 флюорографических исследований, 1946 УЗИ, отобрано на плановую госпитализацию более 100 пациентов, проведено 16 экстренных госпитализаций, — отмечает руководитель сводного медицинского отряда ФМБА России Алексей Шутов. Напомним, бесплатная диспансеризация проводилась в два этапа: первый этап – приём терапевта, сдача анализов на онкомаркеры, флюорография и маммография. Второй этап — консультация узкопрофильного специалиста. Наиболее востребованные у населения специалисты — кардиолог, невролог, эндокринолог. По совместному решению Администрации города и руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой сразу после окончания курортного сезона, осенью 2021 года, Сводный медицинский отряд ФМБА России продолжит свою работу на территории Ялтинского региона. фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта