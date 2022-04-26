Свыше 1 200 предприятий России приняли участие во флешмобе #МыРаботаем

В конце марта в социальных сетях под хештегом #МыРаботаем стартовала масштабная акция о работе отечественных предприятий. На данный момент свыше 1 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе.

Десятки крымских предприятий поддержали своих коллег с материка: «Керченский металлургический завод», типография «Новая эра», ООО «Чистый город», ГАУ РК «Цлати» (центр лабораторного анализа и технических измерений), Крымский содовый завод, «Красногвардейский элеватор», «Керченский рыбокомбинат», заводы «Фиолент» и «СЭЛМА», ассоциация фермеров Крыма, ГУП РК «Крымтроллейбус», АО «ВАД», АО «Крымхлеб», ООО «Алгеал», Керченское предприятие «Юг Интер-Пак» и представители гостиничного бизнеса.

Минпромторг России поддержал акцию #МыРаботаем и поблагодарил всех, кто вопреки санкциям не прекращает работу.

Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим, — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Работников предприятий также уже поддержали 39 глав регионов. Они опубликовали посты с видеороликами на своих официальных страницах в соцсетях. Поддерживают предприятия и россияне: видеоролики уже набрали свыше 40 млн просмотров, более 4 тыс. репостов и сотни одобряющих комментариев. Ролик с участием крымских судостроителей набрал более 13 тысяч просмотров.

Лидерами среди принявших участие во флешмобе, стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции. «Наши заводы, на которых трудятся более двух тысяч сотрудников, расположены в Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Джанкое и Евпатории, не останавливают производство ни на минуту. В сутки мы выпускаем до 150 тонн продукции, это широчайший ассортимент из более чем двухсот наименований. Мы работаем. И говорим об этом с гордостью, — рассказал генеральный директор компании «Крымхлеб» Андрей Венжега.

Пользователи соцсетей могут наблюдать кадры, сделанные на мясокомбинатах, мукомольных заводах, пивобезалкогольных производствах, молокозаводах, в тепличных хозяйствах, рыбных и рыбоводческих цехах.