Свыше 10,5 тысяч заболевших COVID-19 в России за сутки. Но «это нормально»

В России существенно изменился тон сообщений о коронавирусе. Казалось бы, и цифры похожие, и постоянный рост числа заболевших, а оптимизма все больше.

Итак, в стране COVID-19 за сутки нашли еще у 10 598 человек (днем раньше было 9 974). Нарастающим итогом по стране зарегистрированы 262 843 случая заражения. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США по данным Университета Джонса Хопкинса.

Среди новых пациентов у 42,5% не было клинических проявлений болезни.

За последние сутки в России зарегистрированы 113 смертей (накануне 93), ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 68 в Москве (накануне 58). За весь период пандемии в России умерли 2 418 пациентов.

Выздоровело за сутки 4 696 человек, в том числе 1 235 — в Москве. Всего за весь период выписаны 58 226 пациентов.

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