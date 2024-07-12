Свыше 126 тысяч юных крымчан отдохнули за первые смены в лагерях полуострова

Всего запланировано, что в Республике всеми формами оздоровления будет охвачено 190 тысяч юных крымчан. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

Летняя оздоровительная кампания стартовала 1 июня. У нас работает 34 загородных лагеря, 358 лагерей с дневным пребыванием и 486 дневных тематических площадок. У детей есть хорошая возможность не только оздоровиться, но и пройти программы, которые предусматривают патриотическое и духовно-нравственное воспитание, – подчеркнула Валентина Лаврик.

В ходе эфира министр образования, науки и молодежи РК рассказала о работе по привлечению учителей в школы сельской местности. Валентина Лаврик уточнила, что в городах Джанкой, Красноперекопск, Джанкойском, Красноперекопском, Советском, Раздольненском районах педагогам безвозмездно предоставляются земельные участки и служебные жилые помещения, а в республике реализуется программа «Земский учитель».

С января 2020 года по этой программе к нам приехали 102 учителя. Сейчас мы ожидаем к 1 сентября еще пятерых учителей, – уточнила Валентина Лаврик.

Во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, министр образования, науки и молодежи Крыма ответила на вопросы о модернизации и строительстве новых школ, рассказала о мерах социальной поддержки и выплатах учителям, разъяснила порядок подачи заявлений в школу и детский сад.

Запись эфира доступна по ссылке.

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