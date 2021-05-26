Свыше 210 тысяч крымчан уже сделали прививку от коронавируса

По информации республиканского минздрава, 210 315 крымчан привились от коронавируса. Из них 159 239 человек получили и второй компонент вакцины. Всего в Крым поступило 259 552 дозы вакцины. Только за минувшую неделю медики привили 22 948 человек. Всего на территории Республики функционирует 102 стационарных пункта вакцинации. Также в регионах работают 57 выездных бригад.

Ускоренные темпы вакцинации – одна из причин снижения уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму.

Коечный фонд на сегодняшний день остается прежним и составляет 2 038 коек. За прошедшую неделю мы госпитализировали в стационары 274 пациента с коронавирусом, что на 111 человек или на 29% ниже уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 58% больше, чем на прошлой неделе, их количество составило 1044 пациента (на предыдущей неделе был выписан 661 человек), – рассказал министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 171 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1 595.

Из продолжающих лечение 115 пациентов у нас находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, пять пациентов на искусственной вентиляции легких, 24 пациента на не инвазивной искусственной вентиляции легких и 38 пациентов у нас получают оксигенотерапию, – уточнил Остапенко.

Что касается динамики в регионах, опасения специалистов вызывал растущий турпоток в курортных городах и поселках. Однако опасения пока напрасны.

На фоне заболеваемости в курортных регионах эпидемиологическая обстановка регулируемая, несмотря на увеличения турпотока. Наиболее удельный вес по заболевшим приходится на три курортных региона – это Ялта, Феодосия и Керчь, — уточнил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

В целом, в мае основное количество заразившихся коронавирусом проживают в Симферополе, Симферопольском районе и Ялте.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 43 006 человек. Выздоровевших за весь период 40 073 человека, скончался 1 331 человек (пятеро – за минувшие сутки).