От показаний счетчиков до домовых онлайн-голосований: свыше 66 тысяч жителей Севастополя выбрали цифровой сервис «Госуслуги Дом».

Приложение стало настоящим цифровым помощником для тех, кто ценит свое время и прозрачность начислений. Базовый функционал сервиса позволяет в пару касаний передавать показания счетчиков, проверять детализацию начислений и оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям без взимания комиссии.

Особенно востребованной стала функция онлайн-голосования на общих собраниях собственников. Теперь, чтобы решить общедомовые вопросы не нужно обходить квартиры с бумажными бюллетенями или собирать соседей во дворе по выходным.

Система автоматически проверяет право голоса собственника, а электронный бюллетень надежно защищен от подделки. Результаты голосования формируются в итоговый протокол, который имеет полную юридическую силу и автоматически передается в контролирующие органы.

Помимо базовых функций, приложение предлагает инструменты для прямого диалога с коммунальными службами и контроля над своим домом. Среди дополнительных возможностей сервиса:

заявки в УК и контроль их исполнения. Если в подъезде разбито окно, не работает лифт или произошла протечка, не нужно дозваниваться до диспетчера. Достаточно сфотографировать проблему, описать ее в приложении и отправить заявку. Сервис позволяет отслеживать статус ее выполнения в режиме реального времени — от момента регистрации до полного закрытия задачи.

«Паспорт дома». В этом разделе собрана вся техническая и юридическая информация о здании: год постройки, площадь общих помещений, кадастровая стоимость, а также контакты руководителя управляющей организации и список домовых чатов.

прозрачность финансов. Собственники могут ознакомиться с реестром работ и услуг, актами выполненных работ и финансовыми отчетами управляющей компании, чтобы понимать, на что именно тратятся деньги по статье «Содержание и ремонт жилья».

экстренный вызов диспетчера. В приложении есть кнопка быстрого вызова аварийно-диспетчерской службы.

семейный доступ. Пользователь может добавить в свой профиль членов семьи, чтобы оплачивать квитанции и передавать показания за квартиру пожилых родственников или детей, проживающих отдельно.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение «Госуслуги Дом» в App Store, RuStore, App Gallery или Google Play.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя