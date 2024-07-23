Свыше двух десятков вражеских БпЛА сбито над Крымом этой ночью. Враг атаковал Керченскую переправу

По информации Минобороны РФ, этой ночью над Крымом и Черным морем был сбит 21 беспилотник ВСУ.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также двадцать один БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, – сообщили в военном ведомстве.

Из плохого. Противник атаковал Керченскую паромную переправу, нанеся удар по порту «Кавказ» (Тамань).

Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ». Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По последним данным, пожар в порту потушен, железнодорожный паром временно выведен из строя. К сожалению, в результате вражеского налета один человек погиб, пятеро получили ранения.

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