Свыше двухсот миллионов рублей получит Сакский район на благоустройство

На благоустройство Сакского района в этом году предусмотрено более 208 миллионов рублей. За эти средства благоустроят 4 общественные и 3 дворовые территории.

Вместе с главой администрации Сакского района Михаилом Слободяником министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев проконтролировал динамику работ на сельских объектах благоустройства.

В сквере села Ивановка работы заметно продвинулись. Здесь трудятся специалисты, в наличии техника и запас материалов. Работы на месте контролирует глава поселения, депутат районного совета Александр Слободяник.

В селе Орехово уже благоустраивают следующий объект. Подрядчик ведет строительно-монтажные работы на аллее у Дома культуры. Работы контролирует и председатель районного совета Владислав Хаджиев.

В селе Столбовое работы активно идут во дворе проспекта Токарева 3, 4 и на центральной аллее. Специалисты, техника и материалы у подрядчика есть. Объекты под постоянным контролем депутата районного совета Вадима Швыдкого.

Комплексно благоустраивается территория по улицам Парковая и Ленина в селе Крымское. Жители сельских многоэтажек получат новый капитально отремонтированный двор.

Попросил Михаила Слободяника и главу поселения, депутата районного совета Елену Осадчую обратить внимание на темп работ на придомовых территориях в селе Уютное. У подрядчика в наличии есть все ресурсы, чтобы в срок благоустроить объект. В селе Молочное для благоустройства общественной территории необходимо закупить недостающие материалы. Глава сельского поселения Денис Плохих и представитель подрядчика пообещали в ближайшие дни решить этот вопрос, — отметил Дмитрий Черняев.

Также для успешного выполнения плана благоустройства населенных пунктов района текущего года, представителям администрации Сакского района рекомендовано организовать установку четырнадцати спортивных и двух детских площадок, завершение обустройства новых мусорных площадок и остановочных павильонов, разработку проектно-сметной документации пяти перспективных объектов современной и комфортной среды.

Фото и материалы: пресс-службы министерства ЖКХ РК.