Свыше полусотни дворов Ялты начнут приводить в порядок

23 двора благоустраиваем комплексно, по программе «Формирование комфортной городской среды», еще на 28 территориях ведется асфальтирование, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Больше всего объектов по программе ФКГС находятся в Ялте:

📍 ул. Ливадийская, д.6, корп. 1, 2; и 📍д.4;

📍 ул. Крупской, д.20, корп. 1, 2, 3, 13;

📍ул. Ворошилова, д.2, корп. 1, 2, и 📍д.6;

📍ул. Сеченова, 10, корп.1,2,3;

📍ул.Красноармейская, д.40а, 40б;

📍ул. Чернова, д.11, 13, 15;

📍ул. Красных партизан, д.11;

📍ул.Дзержинского, д.13;

📍ул. Тимирязева д. 43 и 📍д.41;

📍ул. Манагарова, 1;

📍ул. Свердлова, д.61

Также в рамках программы «ФКГС» по три дворовых территории ремонтируем в Кацивели (Виткевича, д.7; д.9 и д. 12) и Гурзуфе (Артековская д. 2, д. 6, и Соловьёва д. 22); два двора — в Кореизе (Маяковского, д.12, корп. 1, 2 и Южная, д.62) и один — в Алупке (Западная, д.9), — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она также добавила, что в 25 дворах — в Ялте, Массандре, Никите, Гаспре, Симеизе и Форосе в течение года проводится асфальтирование территорий, ещё в двух в Ялте, на Ленинградской 13,15 и Симеизе – от ул. Олега Кошевого, до ул. Ленина идёт замена дорожного покрытия, а ко двору дома №12 в Никите обновляются подъездные пути.

Список адресов, где в этом году планируются работы по асфальтированию, по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/documents/0e7bbb1f-d5a1-4fdb-813c-862c1439edc0.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта