Свыше полусотни дворов Ялты начнут приводить в порядок

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, различными видами работ будет охвачена 51 дворовая территория многоквартирных домов.
23 двора благоустраиваем комплексно, по программе «Формирование комфортной городской среды», еще на 28 территориях ведется асфальтирование, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Больше всего объектов по программе ФКГС находятся в Ялте:
📍 ул. Ливадийская, д.6, корп. 1, 2; и 📍д.4;
📍 ул. Крупской, д.20, корп. 1, 2, 3, 13;
📍ул. Ворошилова, д.2, корп. 1, 2, и 📍д.6;
📍ул. Сеченова, 10, корп.1,2,3;
📍ул.Красноармейская, д.40а, 40б;
📍ул. Чернова, д.11, 13, 15;
📍ул. Красных партизан, д.11;
📍ул.Дзержинского, д.13;
📍ул. Тимирязева д. 43 и 📍д.41;
📍ул. Манагарова, 1;
📍ул. Свердлова, д.61
Также в рамках программы «ФКГС» по три дворовых территории ремонтируем в Кацивели (Виткевича, д.7; д.9 и д. 12) и Гурзуфе (Артековская д. 2, д. 6, и Соловьёва д. 22); два двора — в Кореизе (Маяковского, д.12, корп. 1, 2 и Южная, д.62) и один — в Алупке (Западная, д.9), — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она также добавила, что в 25 дворах — в Ялте, Массандре, Никите, Гаспре, Симеизе и Форосе в течение года проводится асфальтирование территорий, ещё в двух в Ялте, на Ленинградской 13,15 и Симеизе – от ул. Олега Кошевого, до ул. Ленина идёт замена дорожного покрытия, а ко двору дома №12 в Никите обновляются подъездные пути.
Список адресов, где в этом году планируются работы по асфальтированию, по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/documents/0e7bbb1f-d5a1-4fdb-813c-862c1439edc0.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
