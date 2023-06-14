Свыше семидесяти (!) крымчан стали жертвами онлайн-мошенников на прошлой неделе

Злоумышленники выманили у доверчивых граждан почти десять миллионов рублей.

В Крыму с 5 по 11 июня полицейскими зарегистрировано 71 заявление о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых крымчан на 9 миллионов 589 тысяч 890 рублей.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, МЕССЕНДЖЕРЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

45 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 4 миллионов 227 тысяч 416 рублей, — рассказали в МВД по РК.

Самый крупный ущерб нанесен жителю Керчи. Мужчина вложил через один из Интернет-сайтов в инвестиции более 2 миллионов рублей, однако вскоре осознал, что сайт оказался всего лишь уловкой мошенников и поспешил за помощью в отдел полиции.

Житель одного из сел Симферопольского района обратился с заявлением о мошенничестве. Он рассказал полицейским, что через Интернет-сайт он выбирал туристические туры. После того, как идеальный вариант для отдыха был определен, указав на сайте свой мобильный номер телефона в один из мессенджеров, ему пришло сообщение с предложением о бронировании тура. Мужчина через Интернет-банкинг перевел на указанный счет более 250 тысяч рублей. Однако вскоре осознал, что попал на фишинговый сайт.

Жительница Симферополя обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. Заявительница пояснила, что на одном из маркетплейсов с помощью приложения она выкупала товар, после чего ей возвращалась комиссия с покупок. Однако, когда она осуществила покупку на крупную сумму, комиссия не вернулась. Женщина переводила за товар на разные банки денежные средства в общей сумме около 400 тысяч рублей.

ЗВОНКИ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 21 такое преступление с использованием телефонных звонков. Люди, поверив в правдоподобные истории мошенников, отдали им 4 миллиона 822 тысячи 977 рублей, — сообщили в МВД по РК.

900 тысяч рублей, взятые в кредит, перевела жительница Симферополя на счет мошенникам. Полицейским женщина рассказала, что неизвестный по телефону представился работником одного из банков и предложил женщине защитить свои счета от преступных посягательств мошенников. Для этого ей необходимо было осуществить денежный перевод на указанный лжеработником счет. Женщина, оформив на себя кредит, несколькими транзакциями перевела все деньги. Лишь спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой мошенника.

В УМВД России по г. Симферополю обратился 81-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Ответив на звонок по мобильному телефону, неизвестный представился заявителю сотрудником одного из банков. После чего рассказал мужчине, что с его счета пытаются списать денежные средства и нужно срочно осуществить их перевод на якобы безопасный счет и с этой целью предложил мужчине сообщить персональные данные банковской карточки, а также коды из смс-сообщений. В результате со счета заявителя списались деньги в сумме 265 тысяч рублей.

Также на уловки мошенников попадаются граждане, которым звонят неизвестные и, используя другие жизненные ситуации, выманивают у своих жертв крупные суммы денег.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

Почти 540 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников (5 фактов), — отметили в полиции.

В полицию города Керчи обратился 40-летний местный житель. Мужчина сообщил, что, намереваясь приобрести мобильный телефон на одном из Интернет-сайтов бесплатных объявлений, он перешел по прикрепленной продавцом ссылке. В открывшемся «окне» заполнил графы со своими персональными данными, включая данные банковских карт. После этого обнаружил со своего счета списание денежных средств в размере 260 тысяч рублей.

На аналогичную схему попал еще один житель Керчи. Мужчина лишился 9 тысяч рублей. Он рассказал полицейским, что на одном из бесплатных сайтов разместил объявление о продаже автомобильных колес. Неизвестный вступил с ним в переписку, намереваясь приобрести товар, однако для того, чтоб произвести оплату за него предоставил заявителю ссылку. После того как продавец заполнил все необходимые графы с указанием своих персональных данных, с его карточки списались денежные средства.

Также в ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило заявление от жительницы одного из сел о мошеннических действиях. Заявитель сообщила полицейским, что в одном из мессенджеров неизвестный представился сотрудником банка. Предложив женщине оказать помощь в защите его сбережений, которые хранились на банковском счету, неизвестный уговорил установить стороннее приложение на смартфон. После этого со счета женщины списались деньги в размере более 100 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам;

— не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;

— не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;

— не подтверждайте операции, которые вы не производили;

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет-порталы;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Крым.

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