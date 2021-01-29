Свыше ста тысяч раз в день оплачивают проезд бесконтактной картой в Крыму

Только в первую рабочую неделю Нового года в Крыму было зафиксировано более 1,5 млн. поездок на общественном транспорте, из них 1,13 млн. — оплачены безналичным способом. «Застрельщик» инноваций в оплате проезда — Симферополь.

На автоматизированную систему оплаты проезда перешли 60 транспортных компаний, — сообщили в министерстве транспорта РК. — Специальными устройствами по оплате проезда (валидаторами) оборудовано свыше 1 800 единиц автотранспорта, работающего на городских и пригородных маршрутах.

Отметим, что, примерно, 100 тысяч раз в день в Крыму (и в основном, в его столице) граждане оплачивают проезд бесконтактными картами. Напомним, что пассажиры имеют возможность оплатить проезд любой бесконтактной картой российских банков Валидаторы поддерживают карты на базе МИР, Visa, Mastercard, выданные банками Российской Федерации, изготовленные по технологии бесконтактных платежей NFC. Также пассажиры могут оплатить проезд с помощью технологии Mir Pay – доступной на платформе Android функции бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона.

Правительство РФ призывает региональные власти провести цифровую трансформацию как можно быстрее и качественнее.

Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране, — сказал Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По информации Центра управления регионом РК.