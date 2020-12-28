Свыше трехсот тысяч туристов в Крыму воспользовались программой кешбэка

Программой туристического кешбэка для поездки в Крым воспользовались более 300 тысяч человек. Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк. Он уточнил, что на первом этапе туристам вернули 1,2 млрд. рублей.

Более 300 тыс. человек приняли участие. Свыше 6,5 млрд. рублей было потрачено нашими отдыхающими, которые приехали в Крым. На первом этапе 79 средств размещения приняли участие, 1 125 путевок было куплено. И 11 туроператоров приняли участие. На втором этапе – еще больше приняли участие, — цитирует парламентария ТАСС .

Он отметил, что в межсезонье Крым может быть задействован для оздоровления людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой отдыхающие могли получить возврат части стоимости туров (кешбэк) по РФ или проживания, была запущена летом. Наиболее популярными направлениями признаны Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область.