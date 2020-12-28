Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Свыше трехсот тысяч туристов в Крыму воспользовались программой кешбэка

crimeapress_news

Свыше трехсот тысяч туристов в Крыму воспользовались программой кешбэка
Фото: cocoparisienne, pixabay.com

Свыше трехсот тысяч туристов в Крыму воспользовались программой кешбэка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:05 28.12.2020

Программой туристического кешбэка для поездки в Крым воспользовались более 300 тысяч человек. Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк. Он уточнил, что на первом этапе туристам вернули 1,2 млрд. рублей.

Более 300 тыс. человек приняли участие. Свыше 6,5 млрд. рублей было потрачено нашими отдыхающими, которые приехали в Крым. На первом этапе 79 средств размещения приняли участие, 1 125 путевок было куплено. И 11 туроператоров приняли участие. На втором этапе – еще больше приняли участие, — цитирует парламентария ТАСС.

Он отметил, что в межсезонье Крым может быть задействован для оздоровления людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой отдыхающие могли получить возврат части стоимости туров (кешбэк) по РФ или проживания, была запущена летом. Наиболее популярными направлениями признаны Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область.

Свыше трехсот тысяч туристов в Крыму воспользовались программой кешбэка

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.