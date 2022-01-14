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Свыше трехсот тысяч россиян переболели коронавирусом «дома», не обращаясь к врачам

Свыше трехсот тысяч россиян переболели коронавирусом «дома», не обращаясь к врачам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 14.01.2022

Наличие антител или положительный тест на «ковид» дадут право на сертификат переболевшего.

Около 300 тысяч россиян получили положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно. Об этом 14 января заявила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, все эти люди смогут получить сертификат переболевшего на год. Их данные есть в базе Роспотребнадзора, даже если они не обращались к медикам. Пациенты, которые перенесли «ковид» бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода.

Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно и не имели положительного теста на коронавирус, могут сдать тест на антитела и при их наличии получить сертификат на шесть месяцев, — пояснила Голикова.

Россиянам, которые привились за границей, вручат такой же сертификат по результату теста на антитела.

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Соответствующие постановления Правительство примет до 1 февраля, пообещала Татьяна Голикова.

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